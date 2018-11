Jangan Parkir Kendaraan Anda di Bahu Jalan, Dishub Kota Makassar Siapkan 40 Gembok  

TRIBUNTIMUR.COM, MAKASSAR - Kemacetan jalan di kota Makassar kerap disebabkan oleh ulah pengendara yang memarkir kendaraannya di bahu jalan.

Selain itu, ulah juru parkir liar juga kerap memicu kemacetan lantaran memarkir kendaraan di bahu jalan.

Humas Dinas Perhubungan Makassar, Azis Sila, yang dikonfirmasi, Kamis (15/11/2018), kini tengah bersiap melakulan penertiban parkir liar di sejumlah jalan protokol kota Makassar yang kerap didapati terjadi kemacetan.

"Ini sementara persiapan Otw (on the way)," ujarnya dikonfirmasi via whatsApp.

Ia pun mengaku telah mempersiapkan puluhan gembok kendaraan untuk menertibkan kendaraan yang parkir di bahu jalan.

"Gembok, ada 40 kita siapkan," kata Azis Sila.

