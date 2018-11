FTI UMI Launching Konferensi Teknologi Industri di Malaysia

Launching kegiatan Conference on Industrial Technology for Sustainable Development (ICon-ITSD) di Malaysia, Kamis (15/11/2018). kegiatan ini ini rencananya digelar 22-23 Agustus 2019 di Makassar

Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR.COM, SINGAPURA - Rangkaian kegiatan 15 dosen Fakultas Teknologi Industri (FTI) Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, di Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organisations (CAFEO) ke-36 di Resorts World Sentosa Singapura, Senin-Rabu (12-14/11/2018) telah usai.

15 dosen penerima sertifikasi Internasional dan Dekan FTI UMI penerima gelar kehormatan AFEO di CAFEO, telah berada di Malaysia. Bersama rombongan family gathering FTI UMI Singapura-Malaysia (12-17/11/2018).

Salah satu agenda penting di Malaysia yaitu launching rencana kegiatan Conference on Industrial Technology for Sustainable Development (ICon-ITSD), yang akan dilaksanakan pada 22-23 Agustus 2019 di Makassar.

Kegiatan ini adalah yang kedua setelah ICon ITSD pertama tahun 2017 lalu di Hotel Aryaduta Makassar. Demikian disampaikan ketua panitia Dr. Ir. Lamatinulu Ahmad, ST., MT., IPM., ASEAN Eng bersama Sekretarisnya yang juga ikut family gathering Dr. Ir. Rismawati Rasyid, ST., MT., IPM., ASEAN Eng.

Saat ini panitia pelaksana sedang mempersiapkan segalanya. Termasuk melakukan pembicaraan dengan para calon speaker pada konferensi internasional tersebut.

Dekan Zakir berharap, kegiatan dapat berjalan lancar dan lebih banyak pesertanya daripada tahun lalu. Negara peserta juga diharapkan bertambah usai memperkenalkan ICon-ITSD di CAFEO beberapa hari yang lalu.