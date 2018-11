Astra Daihatsu Uji Ketangguhan Terios di Maluku

PT Astra Daihatsu Motor (ADM) kembali menguji ketangguhan produk teranyarnya di segmen sport utility vehicle (SUV), All New Terios. Manajemen ADM kembali menggelar ekspedisi Terios 7 Wonders dengan menempuh perjalanan selama 9 hari, mulai (10-18/11/2018).

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Astra Daihatsu Motor (ADM) kembali menguji ketangguhan produk teranyarnya di segmen sport utility vehicle (SUV), All New Terios.

Teranyar, manajemen ADM kembali menggelar ekspedisi Terios 7 Wonders dengan menempuh perjalanan selama 9 hari, mulai (10-18/11/2018).

Head Office Public Relations Department Corporate Planning & Communication Division ADM, Windiastrisa dalam siaran persnya, Kamis (15/11/2018) menuturkan, ekspedisi bertajuk Moluccas Next Chapter ini menjelajahi tiga pulau utama di Maluku yakni, Pulau Buru, Pulau Ambon, dan Pulau Seram.

"Petualangan ikonik khas Daihatsu ini merupakan penyelenggaraan yang ke-7 kalinya setelah sebelumnya dimulai pada 2012 hingga 2017 dengan menjelajahi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Flores, Sulawesi, dan Maluku Utara," katanya.

Ekspedisi Terios 7 Wonders Moluccas Next Chapter, kata Windiastrisa menggunakan empat unit All New Terios dengan varian R Deluxe yang terdiri dari 2 Terios M/T dan 2 Terios A/T, siap mengantar para peserta yang terdiri dari tim Daihatsu dan Sahabat Jurnalis.

"Ekspedisi ini menyusuri tujuh etape untuk menjelajahi destinasi bersejarah, situs budaya kearifan lokal, serta keindahan alam khas Maluku, sekaligus membuktikan ketangguhan Terios sebagai Sahabat Petualang di berbagai kondisi jalan," katanya.

Petualangan ini dimulai dari Pulau buru dengan destinasi Namlea, Wagrea, Teluk Kayeli. Tim ekspedisi melanjutkan perjalanan dengan menyeberang ke Pulau Ambon dengan destinasi Telaga Pange, Nusaniwe.

"Petualangan diakhiri di Pulau Seram dengan destinasi Tehoru, dan Pantai Ora sebagai batas finish ekspedisi ini," katanya.

Ekspedisi Terios 7 Wonders ini menjadi ajang pembuktian untuk menunjukkan performa, kenyamanan, dan keamanan Terios untuk dibawa berpetualang sehingga Terios sangat cocok menjadi Daily New Adventure (DNA) masyarakat Indonesia. (*)