Wings Air Tujuan Makassar-Kolaka Balik Arah, Ini Penyebabnya

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wings Air member of Lion Air Group mengoperasikan layanan penerbangan dengan nomor IW-1206 yang melayani rute Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan (UPG) ke Bandar Udara Sangia Nibandera, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (PUM).

Penerbangan IW-1206 dioperasikan menggunakan ATR 72-500 registrasi pesawat PK-WFS telah lepas landas dari Makassar pukul 08.00 Wita, Rabu (14/11/2018) sesuai jadwal keberangkatan, dengan membawa 65 penumpang beserta dua pilot dan dua pramugari.

Corporate Communications Strategic of Wings Air, Danang Mandala Prihantoro dalam siaran persnya menuturkan, untuk memastikan keselamatan dan keamanan penerbangan (safety first), pilot memutuskan untuk kembali ke bandar udara asal atau return to base (RTB).

"Dikarenakan technical yang harus segera dilakukan pengecekan. Hal ini sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP)," kata Danang Mandala.

Sebelum diterbangkan menuju Kolaka, pesawat telah menjalani pemeriksaan sebelum keberangkatan (pre-flight check) dan dinyatakan laik terbang (safe to flight).

"Pesawat sudah mendarat dengan sempurna pada 09.00 Wita di Bandar Udara Sultan Hasanuddin. Setibanya di Makassar, seluruh penumpang diarahkan dan dibawa menuju ruang tunggu terminal, guna mendapatkan informasi lebih lanjut," katanya.

Pilot dan teknisi langsung berkoordinasi serta kerjasama untuk melakukan penanganan, pengecekan serta pemeriksaan pada pesawat.

Wings Air telah menerbangkan kembali seluruh penumpang dengan pesawat berbeda dengan nomor IW-1206D pukul 11.05 Wita, menggunakan pesawat Wings Air lainnya yaitu ATR 72-500 registrasi PK-WGF. Pesawat sudah tiba di Kolaka pukul 12.10 Wita.

"Saat ini, pesawat tersebut sudah kembali mengudara dari Kolaka menuju Makassar pukul 12.25 Wita dengan nomor penerbangan IW-1206d. Pesawat telah mendarat pukul 13.16 Wita di Makassar," ujar Danang.

Wings Air akan meminimalisir dampak yang timbul agar operasional Wings Air lainnya tidak terganggu. (*)

