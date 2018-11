TRIBUNWIKI: Lagu dengan Viewers YouTube Terbanyak di 2018, Ada yang Sampai 5,7 M

Laporan Wartawan Tribun Timur / Desi Triana Aswan

TRIBUNTIMUR.COM, MAKASSAR – Akhir tahun 2018 banyak lagu-lagu yang sempat viral dan berhasil mendapat penonton terbanyak di Youtube.

Berikut lagu-lagu dengan streaming terbanyak (sampai dengan November 2018), disusun dari yang teratas.

1. Luis Fonsi – Despacito

Menurut kabar yang beredar, lagu tersebut telah di hapus oleh hacker. Namun, video yang diunggah tanggal 12 Januari 2017 berhasil mendapatkan penonton sebanyak 5,70 iliyar kali (14 November 2018).

Saat launching, dalam waktu 97 hari video ini telah ditonton satu milyar kali.

Lagu berjudul “despacito” yang artinya “dengan perlahan” sudah tidak terpampang di youtube. Luis Fonsi dan Daddy Yankee penyanyi asal Spanyol yang menyanyikan lagu Despacito memecahkan rekor sebagai video tercepat di tonton dengan angka tersebut.

2. Ed Sheeran - "Shape of You"

Lagu yang berirama ngebeat ini, membuat siapapun yang mendengarnya ingin menari. Video dari penyanyi ternama Ed Sheeran berhasil ditonton sebanyak 3,89 miliyar.

Lagu ini telah banyak di cover baik penyanyi lokal maupun internasional.

3. Wiz Khalifa - "See You Again" ft. Charlie Puth

Merupakan soundtrack film Farious 7, merupakan lagu paling banyak diputar melalu streaming youtube dengan ditonton sebanyak 3,86 miliyar kali.

Lagu ini merupakan persembahan untuk aktor Paul Walker pemeran Bryan O'Conner dalam film Fast and Farious yang telah meninggal pada November lalu.