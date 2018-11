Tomat dan Jeruk Nipis Naik di Pasar Daya Makassar

Laporan Wartawan Tribun Timur, Amiruddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Harga tomat di Pasar Daya, Kecamatan Biringkanya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengalami kenaikan, Rabu (14/11/2018).

Hal tersebut disampaikan salah seorang pedagang di Pasar Daya, Indah (30), saat ditemui TribunTimur.com.

"Harga tomat yang sebelumnya Rp 5 ribu per kilogram, kini naik menjadi Rp 6 ribu per kilogram," katanya.

Bukan hanya tomat, kata dia, harga jeruk nipis juga mengalami kenaikan.

Jeruk nipis sebelumnya dijual Rp 12 ribu per kilogram, kini naik menjadi Rp 18 ribu per kilogram.

Namun harga terong tidak mengalami kenaikan.

"Kalau terong normal ji, Rp 5 ribu per tiga buah. Tidak ada kenaikan harga," ujarnya.

Sementara itu, harga bawang merah di Pasar Daya diketahui dijual Rp 20 ribu per kilogram, lombok Rp 15 ribu per kilogram, dan wortel Rp 10 ribu per kilogram.

Indah mengaku menaikkan harga tomat dan jeruk nipis, gegara harga di tingkat penyuplai di Pasar Baru Daya dan Pasar Terong turut menaikkan harga.