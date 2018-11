Terima Gelar Kehormatan Keinsinyuran AFEO, Ini Ucapan Terima Kasih Zakir Sabara

Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR.COM,SINGAPURA,- Dekan Fakultas Teknologi Industri (FTI) Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Zakir Sabara bersama 15 dosennya, menghadiri Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organisations (CAFEO) ke-36 di Resorts World Sentosa, Senin-Rabu (12-14/11/2018) Singapura.

Zakir Sabara juga akan menerima gelar kehormatan Asian Federation Engineering Organisation (AFEO) pada Closing Banquet of Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organisations (CAFEO) Ke-36 di Ballroom East 1 Resort Word Sentosa Singapura, Rabu (14/11/2018).

"Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas anugrah Honorary Member atau gelar kehormatan dari Asean Federation of Engineering Association (AFEO),"kata Zakir usai menerima gelar kehormatan.

Penghargaan tersebut lanjut Zakir tidak lepas dari dukungan yang luar biasa khususnya dari Badan Kejuruan Teknik Kimia PII dan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) serta seluruh pihak yang mendukung dan bersama-sama kami dalam mengembangkan pendidikan keinsinyuran di Indonesia.

"Sekali lagi, saya atas nama pribadi, keluarga Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia dan PII Cabang Makassar mengucapkan terima kasih yang tulus. Semoga penghargaan ini menjadi pemacu agar kami lebih peduli dan berbagi dalam kemajuan bersama,"tutup Zakir.

Zakir menjadi satu dari 10 insinyur Indonesia penerima AFEO Honorary Member antara lain Ir David Bangun, M.Eng, IPU, ASEAN Eng Komisaris TelkomMetra yang juga Ketua Umum Badan Kejuruan Elektro PII dan Prof Dr Agustinus Purna Irawan, MT, IPM, Rektor Universitas Tarumanegara.

Dekan FTI UMI juga menjadi insinyur kedua di Indonesia Timur yang menerima gelar kehormatan tersebut. Dua tahun sebelumnya yaitu 2016 penghargaan serupa juga telah diterima Prof Saleh Pallu mantan Dekan Fakultas Teknik Unhas yang kini menjabat Rektor Universitas Bosowa Makassar.

Dilansir dari laman resmi http://afeo.org/award/ disebutkan kriteria penerimaan gelar kehormatan antara lain memiliki kontribusi luar biasa untuk kemajuan profesi teknik di lembaga, negaranya atau ASEAN; menunjukkan semangat, integritas dan pengabdian yang luar biasa dalam profesi teknik; dan terbukti memberikan layanan yang sangat substansial dan luar biasa terhadap pembangunan bangsa.

