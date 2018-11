Peringati Dies Natalis Ke-13 Stikes Mega Rezky Makassar Gelar 4 Talk Show Beruntun

Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dalam rangka dies natalis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Mega Rezky Makassar ke-13, panitia pelaksana mempersembahkan empat Talkshow di Aula Lantai 5 STKIP Mega Rezky Makassar, Senin-Rabu (12-14/11/2018).

Talkshow pertama bersama net.tv yang dibawakan oleh Produser Cakrawala Net.tv Sulsel Abdul Khalid Bibi Pariwa SIP MSi dengan tema "Membuat Video Kesehatan Viral" disandingkan dengan Google Gapura digital oleh Ayuni dan Kasman.

Dari rilis yang diterima tribun-timur.com, Talkshow hari kedua oleh Suwarni Damar dari Sindo News dengan tema "Meningkatkan Budaya Literasi di Kalangan Mahasiswa Jaman Now".

Sedangkan di hari ketiga ada dua Talkshow yaitu Talkshow bersama Youth and Campus Telkomsel Regional Sulawesi oleh Teguh Kuncoro dengan tema "teknologi untuk pengembangan Universitas".

Materi tersebut disandingkan dengan Ketua Badan Pembina Harian Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Dr H Alimuddin SH MKn dengan materi "Kilas Balik Menuju Universitas Megarezky".

Kemudian disusul dengan Talkshow bersama BPJS Kesehatan dengan tema Pembiayaan Kesehatan di Era JKN yang dibawakan oleh dr Taufik dan Iztas Ahmad.

Untuk setiap Talkshow, jumlah peserta sekitar 500 an mahasiswa dari 12 program studi yang ada di Stikes Mega Rezky.

Tema Dies Natalis ke-13 adalah Be The Best University yang tak lain menjadi penanda momen peralihan Stikes-STKIP Mega Rezky menjadi universitas.

"Tentunya harapan civitas akademika untuk metamorfosis menjadi Unimerz sungguh sangat besar," ungkap Ketua Dies Natalis Stikes Mega Rezky Makassar Ke-13, Hadrianti Lasari SKM MPH.

Pada Talkshow "Menuju Universitas Megarezky", Ketua BPH YPI Alimuddin mengungkapkan saat ini upaya menjadi Unimerz sudah berada di penghujung upaya, tinggal menunggu keputusan dari Kemenristekdikti.

Dalam pemaparannya Alimuddin berharap walaupun Unimerz di depan mata, sejarah perjalanan Stikes maupun STKIP tetap dijaga dengan baik, bila perlu masih diperingati tiap tahunnya.

Saat ini Prodi S1 Komputer telah mendapatkan rekomendasi dari Kemenristekdikti, 5 prodi baru lainnya yaitu S1 Kimia, S1 Mikrobiologi, S1 Gizi, S1 Matematika, dan DIV Manajemen Informasi Kesehatan. (*)

