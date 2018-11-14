Ini Jumlah DPT Dapil V, VI dan VII Sulsel di Pemilu 2019! Demikian Juga Jumah Kursi Tersedia

Dapil V meliputi Kabupaten Bulukumba dan Sinjai. Ada enam kursi DPRD Sulsel diperebutkan di dapil tersebut.

Ini Jumlah DPT Dapil V, VI dan VII Sulsel di Pemilu 2019! Demikian Juga Jumah Kursi Tersedia
tribun timur/muhammad abdiwan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel menggelar Dialog kepemiluan yang dikemas dalam KPU Sulsel Goes to Campus di di Ballroom Menara Pinisi Universitas Negeri Makassar (UNM), Makassar, Kamis (8/11/2018) lalu. KPU Sulsel resmi mengumumkan DPT Sulsel untuk Pemilu 2018, Rabu (14/11/2018) 

Laporan Wartawan Tribun Timur Abdul Aziz Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 di Hotel Grand Asia, Jl Boulevard, Kota Makassar, Selasa (13/11/2018) malam.

Hasilnya, sebanyak 493.439 jumlah pemilih sesuai DPT yang ditetapkan KPU Sulsel untuk Dapil V Sulsel.

Dapil V meliputi Kabupaten Bulukumba dan Sinjai. Ada enam kursi DPRD Sulsel diperebutkan di dapil tersebut.

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Sementara DPT Pemilu 2019 yang ditetapkan di Dapil VI Sulsel, meliputi Kabupaten Maros, Pangkep, Barru, dan Kota Parepare sebanyak 689.798 DPT.

Pada Dapil VI Sulsel tersedia sembilan kursi DPRD Sulsel diperebutkan calon angota legislatif (Caleg).

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah bersama Ketua KPU Sulsel Misnah M Attas melepas ratusan peserta Parade Jalan Sehat Pemilih Muda Berdaulat Negara Kuat start dari Gedung Mulo, Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Sulsel, Minggu (11/11/2018).
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah bersama Ketua KPU Sulsel Misnah M Attas melepas ratusan peserta Parade Jalan Sehat Pemilih Muda Berdaulat Negara Kuat start dari Gedung Mulo, Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Sulsel, Minggu (11/11/2018). (abdiwan/tribuntimur.com)

Sedangkan jumlah DPT di Dapil Sulsel VII, meliputi Bone sebanyak 534.547 DPT.

Di dapil itu ada tujuh kursi DPRD Sulsel yang akan diperebutkan pada Pemilu 2019 nanti.

Berikut jumlah DPT Pemilu 2019 nanti di Dapil Sulsel V, VI dan VII. (*)

Dapil Sulsel V
Bulukumba
-Kecamatan: 10
-Kel/desa: 136
-TPS: 1.244
-L: 149.020
-P: 162.816
-L+P: 311.836
Sinjai
-Kecamatan: 9
-Kel/desa: 80
-TPS: 848
-L: 88.355
-P: 93.240
-L+P: 181.603

Dapil VI Sulsel
Maros
-Kecamatan: 14
-Kel/desa: 103
-TPS: 1.040
-L: 117.578
-P: 127.458
-L+P: 245.036
Pangkep
-Kecamatan: 13
-Kel/desa: 103
-TPS: 966
-L: 103.100
-P: 114.617
-L+P: 217.717
Barru
-Kecamatan: 7
-Kel/desa: 55
-TPS: 541
-L: 62.284
-P: 67.657
-L+P: 129.941
Parepare
-Kecamatan: 4
-Kel/desa: 22
-TPS: 428
-L: 46.803
-P: 50.301
-L+P: 97.104

Dapil Sulsel VII
Bone
-Kecamatan: 27
-Kel/desa: 372
-TPS: 2.234
-L: 252.742
-P: 281.805
-L+P: 534.547

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Tags
KPU Sulsel
DPT Dapil V Sulsel
DPT Dapil VI Sulsel
DPT Dapil VII Sulsel
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Penulis: Abdul Azis
Editor: Arif Fuddin Usman
Sumber: Tribun Timur
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