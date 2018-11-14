Ini Jumlah DPT Dapil V, VI dan VII Sulsel di Pemilu 2019! Demikian Juga Jumah Kursi Tersedia
Dapil V meliputi Kabupaten Bulukumba dan Sinjai. Ada enam kursi DPRD Sulsel diperebutkan di dapil tersebut.
Laporan Wartawan Tribun Timur Abdul Aziz Alimuddin
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 di Hotel Grand Asia, Jl Boulevard, Kota Makassar, Selasa (13/11/2018) malam.
Hasilnya, sebanyak 493.439 jumlah pemilih sesuai DPT yang ditetapkan KPU Sulsel untuk Dapil V Sulsel.
Dapil V meliputi Kabupaten Bulukumba dan Sinjai. Ada enam kursi DPRD Sulsel diperebutkan di dapil tersebut.
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Sementara DPT Pemilu 2019 yang ditetapkan di Dapil VI Sulsel, meliputi Kabupaten Maros, Pangkep, Barru, dan Kota Parepare sebanyak 689.798 DPT.
Pada Dapil VI Sulsel tersedia sembilan kursi DPRD Sulsel diperebutkan calon angota legislatif (Caleg).
Sedangkan jumlah DPT di Dapil Sulsel VII, meliputi Bone sebanyak 534.547 DPT.
Di dapil itu ada tujuh kursi DPRD Sulsel yang akan diperebutkan pada Pemilu 2019 nanti.
Berikut jumlah DPT Pemilu 2019 nanti di Dapil Sulsel V, VI dan VII. (*)
Dapil Sulsel V
Bulukumba
-Kecamatan: 10
-Kel/desa: 136
-TPS: 1.244
-L: 149.020
-P: 162.816
-L+P: 311.836
Sinjai
-Kecamatan: 9
-Kel/desa: 80
-TPS: 848
-L: 88.355
-P: 93.240
-L+P: 181.603
Dapil VI Sulsel
Maros
-Kecamatan: 14
-Kel/desa: 103
-TPS: 1.040
-L: 117.578
-P: 127.458
-L+P: 245.036
Pangkep
-Kecamatan: 13
-Kel/desa: 103
-TPS: 966
-L: 103.100
-P: 114.617
-L+P: 217.717
Barru
-Kecamatan: 7
-Kel/desa: 55
-TPS: 541
-L: 62.284
-P: 67.657
-L+P: 129.941
Parepare
-Kecamatan: 4
-Kel/desa: 22
-TPS: 428
-L: 46.803
-P: 50.301
-L+P: 97.104
Dapil Sulsel VII
Bone
-Kecamatan: 27
-Kel/desa: 372
-TPS: 2.234
-L: 252.742
-P: 281.805
-L+P: 534.547
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