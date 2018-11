Family Gathering FTI UMI Kunjungi National Orchid Garden Singapura

Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR.COM, SINGAPURA - Keluarga besar Fakultas Teknologi Industri (FTI) Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, gelar family gathering di Singapura, Rabu (12-14/11/2018).

Sebanyak 112 anggota rombongan yang terdiri dari dosen dan keluarga ikut serta menikmati keindahan kota Singapura.

Mereka juga mengunjungi tempat-tempat wisata terkenal di Singapura.

Salah satunya yang dikunjungi yaitu Botanical Garden National Orchid Garden yang berada di 1 Cluny Road Singapura.

Kalau di Indonesia tempat ini seperti Kebun Raya Bogor.

Para peserta family gathering menggunakan tiga bus selama jalan-jalan di Singapura.

"Alhamdulillah, sejalan seiring dalam rangkaian kegiatan beberapa hari kedepan di Singapore - Malaysia. Mari kita rehat sejenak untuk selanjutnya memulai lagi langkah-langkah cerdas, semoga kita bisa kembali membuat lompatan demi pengembangan FTI UMI lebih baik diera digital ini dengan tantangan yang semakin berat," kata Dekan FTI UMI, Zakir Sabara yang ikut dalam rombongan.

Di hari sebelumnya 15 dosen tidak ikut menikmati keindahan Singapura karena saat bersamaan mengadiri 36th Converence of the ASEAN Federation of Engineering Organisation (AFEO 36) Singapore dan menerima Penghargaan Sertifikasi Internasional ASEAN Enginering (ASEAN Eng) di Resort World Sentosa, Selasa (13/11/2018).