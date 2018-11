Begini Gaya Dekan FTI UMI Saat Akan Menerima Penghargaan Keinsinyuran AFEO ASEAN

Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR.COM,SINGAPURA-, Dekan Fakultas Teknologi (FTI) Industri Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, yang juga Pengurus Pusat Badan Kejuruan Teknik Kimia Persatun Insinyur Indonesia Ir. H. Zakir Sabara H.Wata, ST, MT, IPM, ASEAN Eng, sesaat lagi akan menerima anggota kehormatan insinyur ASEAN.

Gelar kehormatan tersebut akan diterimanya di Closing Banquet of Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organisations (CAFEO) Ke-36 di Ballroom East 1 Resort Word Sentosa Singapura, Rabu (14/11/2018).

Sejam jelang penerimaan, Dekan Zakir sudah berada dalam di area ballroom dan bergabung dengan 10 penerima gelar kehormatan lainnya dari Indonesia.

Zakir Sabara tampil mengenakan jas hitam dengan kemeja putih lengkap dengan dasi berwarna merah. Pin PII warna orange juga terpasang di jas yang dikenakannya. Tak ketinggalan medali penghargaan sertifikasi Internasional ASEAN juga dikalungkan di leher Zakir.

Untuk sepatu, dekan mellenial Zakir tak menggunakan sepatu pentopel mengkilap. Tapi memilih sepatu kets berwarna hitam alas putih.

Sebelumnya 15 dosen FTI UMI telah menerima sertifikat internasional ASEAN di acara serupa dan lokasi yang sama.

Dalam laman resmi http://afeo.org/award/disebutkan kriteria penghargaan Honorary Member antara lain memiliki kontribusi luar biasa untuk kemajuan profesi teknik di lembaga, negaranya atau ASEAN; menunjukkan semangat, integritas dan pengabdian yang luar biasa dalam profesi teknik; dan terbukti memberikan layanan yang sangat substansial dan luar biasa terhadap pembangunan bangsa.

Penghargaan AFEO Honorary Member pernah diterima oleh senior Zakir Sabara di PII Sulawesi Selatan yaitu Prof. Dr. Ir. Saleh Pallu, IPM Guru Besar Teknik Sipil Unhas/Rektir Unibos pada tahun 2016 pada Cafeo ke-34 di Puerto Princesa Palawan Filipina.

Prof. Saleh Pallu pernah menjabat sebagai Ketua PII Wilayah Sulawesi Selatan. Ir. Zakir Sabara tercatat sebagai penerima AFEO Honorary Member ke-2 di Kawasan Timur Indonesia sejak pelaksanaan AFEO pertama di tahun 1982.