Zakir Sabara Hadiri Dekan Teknik ASEAN Summit di Singapura

Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR.COM,SINGAPURA- Dekan Fakultas Teknologi Industri (FTI) Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Zakir Sabara, bersama para wakilnya menghadiri Dekan Teknik ASEAN Summit di Singapura, Rabu (13/11/2018).

ASEAN Engineering Deans Summit (AEDS) merupakan salah satu rangkaian acara Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organisations (CAFEO) ke-36 di Resorts World Sentosa Singapura.

Forum dekan teknik se Asia Pasifik tersebut, diselenggarakan setiap tahun penyelenggaraan CAFEO.

"Forum ini membicarakan banyak hal terutama arah perkembangan pendidikan keinsinyuran di Asia Pasifik dan dunia tentunya,"kata Zakir.

Forum tersebut kata Zakir menjadi penting dihadiri untuk meningkatkan kemajuan bersama. Khususnya para pengelola fakultas keteknikan.

Hadir sebagai narasumber Ms Indranee Rajah (Minister, Prime Minister'Office, Second Minister for Finance and Second Minister for Education Singapura), Prof Chong Tow Chong (President & Acting Provost, Singapore University of Technology and Design) dan Prof Reynaldo B Vea (President,Mapua University).