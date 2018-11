TRIBUNWIKI: Stan Lee Meninggal Dunia, Ini Komik Hasil Karyanya

TRIBUN-TIMUR.COM - Stanley Martin Lieber, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Stan Lee meninggal dunia pada Senin (12/11/2018) di usia 95 tahun.

Stan Lee meninggal di Rumah Sakit Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles karena mengidap infeksi paru-paru.

Kabar kematian Lee di konfirmasi oleh putrinya, JC Lee.

Stan Lee (Wikipedia)



"Ayah adalah pria yang paling hebat dan paling baik," ungkap JC Lee.

Selama hidupnya sebagai pembuat komik ternama, berikut karya-karya Stan Lee, seperti dilansir wikipedia.com

DC

1. DC Comics Presents: Superman #1 (2004)

2. Just Imagine Stan Lee membuat:

Aquaman (dengan Scott McDaniel) (2002)

Batman (dengan Joe Kubert) (2001)

Catwoman (dengan Chris Bachalo) (2002)

Crisis (dengan John Cassaday) (2002)

Flash (dengan Kevin Maguire) (2002)

Green Lantern (dengan Dave Gibbons) (2001)

JLA (dengan Jerry Ordway) (2002)

Robin (dengan John Byrne) (2001)

Sandman (dengan Walt Simonson) (2002)

Secret Files and Origins (2002)

Shazam! (dengan Gary Frank) (2001)

Superman (dengan John Buscema) (2001)

Wonder Woman (dengan Jim Lee) (2001)



Marvel

1. Amazing Spider-Man #1–100, 105–110, 116–118, 200 (1962–80); (backup stories): #634–655 (2010–11)

2. Avengers #1–35 (1963–66)

3. Captain America #100–141 (1968–71) (lanjutan dari Tales of Suspense #99)

4. Daredevil, #1–9, 11–50, 53 (1964–69)

5. Daredevil, vol. 2, #20 (backup story) (2001)

6. Epic Illustrated #1 (Silver Surfer) (1980)

7. Fantastic Four #1–114, 120–125 (1961–72); #296 (1986)

8. The Incredible Hulk #1–6 (berlanjut ke Tales to Astonish #59)

9. Journey into Mystery (Thor) plotter #83–96 (1962–63), penulis #97–125 (1963–66) (berlanjut ke Thor #126)

10. Ravage 2099 #1–7 (1992–93)

11. Savage She-Hulk #1 (1980)

12. Sgt. Fury #1–28 (1963–66)

13. Silver Surfer #1–18 (1968–70)

14. Silver Surfer vol. 2, #1 (1982)

15. Silver Surfer: Parable #1–2 (1988)

16. Solarman #1–2 (1989–90)

17. Strange Tales (diverse stories): #9, 11, 74, 89, 90–100 (1951–62); (Human Torch): #101–109, 112–133; (Doctor Strange): #110–111, 115–142, 151–158 (1962–67); (Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D.: #135–147, 150–152 (1965–67)

18. Tales to Astonish (diverse stories): #1, 6, 12–13, 15–17, 24–33 (1956–62); Ant-Man/Giant Man: #35–69 (1962–65) (Incredible Hulk: #59–101 (1964–1968); Sub-Mariner: #70–101 (1965–68)

19. Tales of Suspense (diverse stories): #7, 9, 16, 22, 27, 29–30 (1959–62); (Iron Man): plotter #39–46 (1963), writer #47–98 (1963–68) (Captain America): #58–99 (1964–86)

20. Thor #126–192, 200 (1966–72), 385 (1987)

21. What If (Fantastic Four) #200 (2011)

22. The X-Men #1–19 (1963–66)

Simon & Schuster

The Silver Surfer: The Ultimate Cosmic Experience, 114 pages, September 1978, ISBN 978-0-671-24225-1

Other

Heroman

How to Draw Comics the Marvel Way

Karakuri Dôji Ultimo (manga original concept)