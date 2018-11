Sedang Mencari Aneka Buah? Ke Depan Pasar Pa'baeng-baeng Saja, Berikut Daftar Harganya

TRIBUNTIMUR.COM, BINAMU - Jelang peralihan musim kemarau ke penghujan, cuaca di kota Makassar kerap panas dan tentunya membuat Anda gerah dan cepat haus.

Mengatasi kegerahan itu, biasanya diperlukan minuman jus buah sebagai pelepas dahaga.

Untuk memperoleh buah di kota Makassar pun tidaklah susah.

Di depan pasar Pabaeng-baeng, Jl Sultan Alauddin, Makassar, misalnya, jejeran aneka penjual buah dapat Ada jumpai di tepi jalan itu.

Seperti terpantau di lapak buah, Firmansyah (19). Aneka buah dari bernagai daerah dijajakan Firmansyab dari pagi hingga malam hari.

Menurut Firmansyah, dari belasan jenis buah yang dijajakan, terdapat dua jenis buah yang paling di serbu warga atau pembeli.

"Yang paling banyak laris itu, buah naga sama semangka. Harganya tergantung besarnya mulai dari Rp 15 ribu sampai Rp 30 ribu," ujar Firmansyah ditemui Selasa (13/11/2018) sore.

Menurut Firman sapaannya, buah-buah yang ia jajakan berasal dari beberapa daerah.

"Kalau semangka, ada yang dari Jeneponto, Bulukumba. Kalau buah naga dari Kalimantan, Poso dan Jeneponto," ujarnya.

Berikut daftar harga buah yang dijajakan Firman.

-Mangga Indramayu Rp 20 ribu per kilogram.

-Mangga gole Rp 15 ribu per kilogram

-Mangga harum manis Rp 20 per kilogram.

-Buah naga Rp 25 ribu per kilogram.

-Buah Sawo Rp 20 ribu per kilogram.

-Semangka Rp15-30 ribu, tergantung besar ukurannya.

-Salak pondo asal Bali Rp 20 per kilogram.

-Rambutan Rp 25 ribu per kilogram.

-Pepaya Rp 10 ribu per buah.

-Alpukat Rp 20 per kilogram.

-Pisang Rp 15 ribu per sisir.

-Nanas madu Rp15-20 ribu tergantung besar ukurannya.

-Melon Rp 25 ribu per dua biji.

