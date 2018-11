Ketua Apindo Makassar Muammar Muhayang Raih Sertifikasi ASEAN Engineering di Singapura

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Makassar Ir Muammar Muhayang ST IPM dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan gelar ASEAN Engineering (ASEAN Eng)

Penyerahan sertifikasi ASEAN Eng itu diterima Muammar di sela-sela mengikuti 36th Conference of the Asean Federation of Engineering Organization (CAFEO 36) yang digelar di Resort World Sentosa Singapura.

Kegiatan tersebut berlangsung 12 - 14 November 2018.

Diikuti sekitar 1.000 peserta dari semua negara anggota ASEAN.

Sebagian besar adalah Engineer termasuk Engineer dari Asia yaitu Jepang dan Korea.

Kegiatan ini dirangkaikan proses sertifikasi ASEAN Engineering untuk program sertifikasi insinyur dari berbagai negara Asean.

“Khusus untuk Indonesia, salah satu syarat menerima sertifikasi ASEAN Engineering minimal telah mendapatkan gelar Insinyur Professional Madya (IPM),” tulis Muammar melalui rilisnya yang diterima tribun-timur.com, Selasa (13/11/2018) sore.

Muammar berhak menerima gelar ASEAN Eng setelah melalui berbagai proses sertifikasi.

Kurang lebih 140 insinyur Indonesia dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan gelar ASEAN Engineering (ASEAN Eng.)

Menurut Muammar sertifikasi ini diakui oleh semua negara ASEAN.