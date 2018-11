Kenakan Songkok Recca, Peserta CAFEO Singapura Asal FTI UMI Jadi Perhatian

Salah seorang dosen FTI UMI mengenakan sokko recca di Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organisations (CAFEO) ke-36 di Resorts World Sentosa, Singapura, Selasa (13/11/2018).

Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sebanyak 15 dosen Fakultas Teknologi Industri (FTI) Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, mengikuti Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organisations (CAFEO) ke-36 di Resorts World Sentosa, Singapura, Selasa (13/11/2018).

Selain rombongan dosen tersebut, sebanyak 13 profesional alumni PS PPI UMI juga ikut serta. Salah satu diantaranya ialah Bupati Konawe Utara Sulawesi Tenggara Dr Ir H Ruksamin ST MSi IPM.

Rombongan tersebut diagendakan akan menerima sertifikasi internasional insinyur ASEAN. Sehingga di belakang nama masing-masing sudah tertulis ASEAN Eng.

Baca: Ikut CAFEO ke-36 Singapura, Dosen FTI Pake Songkok Recca

Baca: 15 Dosen FTI UMI Makassar Hadiri CAFEO ke-36 di Singapura

Memasuki area perhelatan CAFEO di Resort World Sentosa Convention Centre Singapura, songkok recca yang dikenakan dosen FTI UMI menarik perhatian para peserta konferensi internasional tahunan tersebut.

Seperti peserta asal India, Thailand dan sejumlah negara lainnya yang tak hanya melihat songkok yang mereka kenakan, tapi juga berkomunikasi dengan dosen-dosen FTI UMI menggunakan bahasa Inggris.

Sejumlah dosen FTI UMI bersiap mengikuti CAFEO ke-36 di Resorts World Sentosa, Selasa (13/11/2018) Singapura. (dok Dosen FTI UMI)

"This is from South Sulawesi," jawab salah satu dosen saat ditanya perihal yang mereka kenakan.

Hingga saat ini, para peserta CAFEO yang berasal dari 30 negara masih melakukan registrasi. (*)

Lebih dekat dengan Tribun Timur, subscribe channel YouTube kami:

Follow juga akun instagram official kami: