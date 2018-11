Intip Yuk Tips Make Up Semi Bold ala La Ode Yusuf

Make Up Artist (MUA) Profesional Jakarta Laode Yusuf (34)

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR--Make Up Artist (MUA) Profesional Jakarta Laode Yusuf (34) memberkan tips make up semi bold saat hadir sebagai narasumber di acara dandan.id, lantai 15 kamar 1523, Hotel The Rinra, Jl Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (13/11/2018).

Pantauan tribun-timur.com, Laode membagikan tips tahapan awal yaitu oleskan foundation tipis-tipis kemudian diratakan dengan spons basah.

Setelah rata mulai pada pemberian blush on, shading dan highlight atau warna pada pipi.

"Setelah itu semua selesai, berlanjut pada bagian alis,mata dan bibir. Untuk alis sebelum dibentuk, bulu-bulu yang tak beraturan di hilangkan," katanya pada tribun-timur.com, Selasa (13/11/2018).

Ia melanjutkan, pada bibir memperkuat pada lipstik sesuai karakter orangnya.

Teknik semi bold ini bisa dipakai pada acara pernikahan, bahkan untuk sekadar dipakai nongkrong. (*)

Biodata

Laode Yusuf (34)

Asal:Sulawesi Tenggara

Hobi:Make up

@Makeupbylaode