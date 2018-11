Ingat Lala Karmela, Gadis Cantik Jenguk Ahok di Mako Brimob & Dapat Surat, Gini Kabar Terbarunya

TRIBUN-TOMUR.COM - Masih ingat Lala Karmela, gadis cantik yang bikin heboh beberapa bulan lalu.

Empat bulan lalu, Lala jadi tren perbincangan usai mengunjungi Basuki Tjahaja Purnama Ahok di penjara di Mako Brimob.

Seperti diketahui, Ahok divonis dua tahun penjara atas tuduhan penistaan Agama.

Kala itu dilansir tribuntimur.com dari laman Instagram @lalakarmela, Lala membagikan ceritanya saat bertemu Ahok.

Dalam unggahannya, Lala membagikan foto dirinya yang memegang sebuah buku.

Ahok dan Lala Karmela. (Instagram/ kolase tribun-timur.com)

Pada buku tersebut nampak tulisan Ahok yang memberikan pesan singkat untuk sang penyanyi 'Satu Jam Saja' itu.

"Untuk Lala Karmela,

Beginning your day alone with God is essential preparation for success.

Salam BTP, Ahok 27-7-2018," tulis Ahok pada buku tersebut.