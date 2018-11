Ikut CAFEO ke-36 Singapura, Dosen FTI Pake Songkok Recca

Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR.COM,SINGAPURA- Pagi ini 15 dosen Fakultas Teknologi Industri (FTI) Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, mengikuti Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organisations (CAFEO) ke-36 di Resorts World Sentosa, Selasa (13/11/2018) Singapura.

Mengenakan setelan jas, para dosen bergegas meninggalkan Fort Canning hotel di 6 Fort Canning Walk Singapura.

Khusus dosen laki-laki, sepakat menggunakan songkok recca khas Bugis Makassar Sulawesi Selatan. Kecuali Dekan FTI UMI Zakir Zabara yang mengenakan batik.

Dilansir dari https://cafeo36.com,15 dosen FTI akan menjadi bagian dari 1000 lebih insinyur profesional dari 30 negara peserta.

CAFEO merupakan konferensi internasional tempat bertukar pengetahuan dan menciptakan solusi dunia keinsinyuran untuk mendorong kemajuan ASEAN.

Dekan FTI UMI Zakir Sabara juga akan menghadiri konferensi. Bersama dengan 13 profesional alumni PS PPI UMI penerima penghargaan gelar ASEAN Engineer (ASEAN Eng). ASEAN Eng merupakan pengakuan keinsinyuran secara internasional. (*)