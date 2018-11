Daihatsu Jadi Market Leader Penjualan 10 Bulanan di Sulsel

TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR

Top management Daihatsu merilis Mobil Daihatsu All New Terios di Atrium Trans Studio Mall (TSM) Jl Metro Tanjung Bunga Makassar, Senin (8/1/2017). All New Terios dikembangkan dengan konsep Compact 7-Seater SUV dan paling sesuai dengan kondisi di Indonesia. All New Terios dibekali dengan mesin generasi terbaru, yaitu 2NR-VE 1.500 cc yang semakin irit, namun tetap memiliki performa yang optimal. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR