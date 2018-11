5 Dosen Perempuan UMI Terima Sertifikasi Internasional ASEAN

Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR.COM,SINGAPURA - 15 dosen Fakultas Teknologi Industri (FTI) Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar menerima sertifikasi internasional ASEAN.

Lima di antanya merupakan dosen perempuan, yang menjadi penerima pertama gelar tersebut di kota Makassar khususnya UMI.

Mereka adalah Dr. Eng. Ir. Irma Nur Afiah, ST., MT., IPM (Kepala Lab. Ergonomi FTI-UMI), Dr. Ir. Rismawati Rasyid, ST., MT., IPM (Kepala Lab. Pengantar Teknik Kimia FTI-UMI), Dr. Ir. Nurjannah, ST., MT., IPM (Ketua Jurusan Teknik Kimia FTI-UMI), Ir. Hj. Nurhayati Rauf, ST., MT., IPM, (Sekretaris Jurusan Teknik Industri FTI-UMI).

Ir. Hj. Setyawati Yani., ST., MT., Ph.D, IPM., ASEAN Eng yang juga Wakil Dekan 1 FTI UMI turut menerima.

Kelimanya saat ini berada di Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organisations (CAFEO) ke-36 di Resorts World Sentosa, Selasa (13/11/2018) Singapura, untuk menghadiri konferensi dan menerima gelar tersebut.

Sertifikat ASEAN telah kelimanya terima dari booth Persatuan Insinyur Indonesia (PII), yang juga hadir dalam pameran CAFEO ke-36.

