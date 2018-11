Takut Gunakan Maskapai Lion Air, Rombongan FTI UMI Pilih Citilink

Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 beberapa waktu lalu, masih memberikan dampak trauma kepada calon penumpang burung besi tersebut.

Salah satu kekahawatiran datang dari rombongan Fakultas Teknologi Industri (FTI) Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, yang bertolak dari Makassar menuju Bali, Senin (12/11/2018) pagi.

Salah satu dosen kimia FTI yang ditemui dalam pesawat Citilink bahkan bercerita tentang jatuhnya pesawat sesaat sebelum pesawat yang ditumpangi mendarat di Bandar Udara I Ngusti Ngurah Rai.

"Itu Lion jatuh saat di atas laut begini dih. Itumi kenapa digantiki ke pesawat ini,"kata dosen yang enggan disebutkan namanya tersebut.

Ia melanjutkan, hampir seluruh rombongan yang terdiri dari dosen, karyawan hingga cleaning service tersebut menolak naik pesawat Lion Air menuju Bali sebelum bertolak ke bandar udara Changi Singapura.

Dosen Kimia tersebut juga mendoakan para korban Lion Air JT 610 dan berharap tak ada lagi kecelakaan pesawat yang menewaskan korban jiwa.

Selain Singapura, rombongan juga akan berkunjung ke Malaysia sebelum akhirnya kembali ke Makassar Indonesia.

Berikut agenda sivitas akademika FTI UMI:

1. Conference of the ASEAN Federation Engineering Organisation (CAFEO-36) di Singapore

2. Lauching International Conference on Industrial Technology for Sustainable Development (ICon-ITSD 2019) di Singapore

3. Benchmarking di Perguruan Tinggi Malaysia

4. Family Gathering Sivitas Akademia FTI-UMI di Malaysia

5. Pleno & Penutupan Rapat Kerja FTI UMI di Malaysia