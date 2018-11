Miliki Lima Sachet Sabu, Sopir Mobil di Mamuju Diringkus Polisi

Dua orang tersangka AP (18) dan IS (20)

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sulawesi Barat, meringkus dua orang pemuda berinisial AP (18) dan IS (20) yang terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba, Senin (12/11/2018).

Awalnya, petugas meringkus AP di Lorong 6, Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, pada Minggu 11 Novermber, sekitar Pukul 19.00 Wita, atas informasi dari masyarakat.

Baca: Hari Ini, Imam Masjid Agung Bulukumba Ikut Tes SKD CPNS di Makassar, Malamnya Resepsi Nikah

Baca: Jadi Pemateri Seminar, Andi Maryam Bahas Pentingnya Penanggulangan Campak dan Rubella

"Pelaku AP adalah sopir mobil, warga Bunde, Kecamatan Sampaga,"kata Kabid Humas Polda Sulbar, AKBP Mashura, Senin (12/11/2018).

Dari tangan tersangka, disita barang bukti berupa lima saset plastik kecil bening diduga berisi narkotika jenis sabu, satu buah pirex kaca dan satu unit handphone Nokia warna hitam.

Mashura mengatakan, saat tersangka AP diintrogasi, mengaku barang tersebut diperoleh dari IS yang tinggal di Lorong 8 Desa Bunde, tidak jauh dari rumahnya.

Setelah diketahui, sekitar Pukul 20.00 Wita, team dari Subdit I Ditresnarkoba Polda Sulbar melakukan pengembangan dan meringkus IS yang sedang berada dalam kamarnya.

Baca: PMR SMAN 8 dan SMPN 2 Maros Juara I Lomba Kepalangmerahan Tingkat Sulsel

Baca: Wakil Bupati Sinjai Minta Kepala OPD Susun Program Satu Misi Bupati

"Anggota langsung mengamankan serta melakukan penggeledahan,namun tidak menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan narkotika, namun menemukan uang tunai Rp 800 ribu diduga hasil penjualan,"ujar Mashura.

Mashura menjelaskan, atas perbuatannya AP dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) Subsider 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan IS di jerat dengan pasal 114 ayat (1) subs 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.(*)

Lebih dekat dengan Tribun Timur, subscribe channel YouTube kami:

Follow juga akun instagram official kami: