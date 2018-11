M Amsal Sahban PhD, Ketua II STIM Lasharan Jaya Masuk Tim Editor Jurnal Internasional di Malaysia

Ketua II STIM Lasharan Jaya Makassar Muh Amsal Sahban SE MM PhD berfoto bersama dengan editor the Journal of Business and Social Review in Emerging Economies bertempat di Fakultas Bisnis dan Akuntansi, Universiti Malaya, Malaysia, Minggu (11/11/2018)

Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua II STIM Lasharan Jaya Makassar, Muh Amsal Sahban SE MM PhD diundang sebagai Editor oleh the Journal of Business and Social Review in Emerging Economies bertempat di Fakultas Bisnis dan Akuntansi, Universiti Malaya, Malaysia.

Meeting editorial board ini dipimpin oleh Chief Editor Prof Abdul Halim Abdul Majid dari School of Business, Universiti Utara Malaysia pada Minggu (11/11/2018), pukul 09.00-12.00 waktu Malaysia atau Wita.

Para editor yang hadir pada Meeting editorial board tersebut berasal dari berbagai negara diantaranya Prof Dr Kuperan Viswanathan, Prof Dr Ghulam Shabir Beaconhouse National University Lahore Pakistan.

Baca: Menristekdikti dan LLDikti Wilayah IX Beri Bantuan untuk Perguruan Tinggi Swasta di Kota Palu

Baca: Terima SK dari Kemenristekdikti, Politeknik Maritim AMI Makassar Buka Prodi D4 Transportasi Laut

Selain itu hadir pula editor Prof Dr Diana Bank Weinberg dari Berlin School of Economics and law (HWR), Germany dan hadir pula Tan Eng Tong, Suleyman, Vice President, Strategic Management, SilTerra, Malaysia.

Dari Indonesia, masuk juga nama Prof Dr Ruswiati Suryasaputra dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan beberapa tim editor lainnya yang berasal dari Singapura.

Dikutip dari rilis di tribun-timur.com, Senin (12/11/2018), dalam meeting ini para tim editorial membahas beberapa hal penting yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas artikel yang akan dipublikasi agar dapat meningkatkan reputasi journal of Business and Social Review in Emerging Economies.

Amsal yang kesehariannya sebagai dosen di STIM Lasharan Jaya Makassar ini memberikan pendapat yang inspiratif bahwa untuk meningkatkan reputasi sebuah jurnal ilmiah, artikel dalam jurnal tersebut harus banyak dikutip oleh berbagai institusi dari dalam atau luar negeri.

“Kenapa demikian, karena citation ini menandakan jurnal tersebut sudah diakui reputasinya oleh para peneliti dan berpotensi untuk mendapat pengakuan dari lembaga pengindeks seperti google scholar, Crossref, DOAJ, BASE, Scopus dan lainnya,” ujar Amsal.

Pengelola Jurnal