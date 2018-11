Luwu Utara Punya Delapan Varietas Padi Unggul

Laporan Wartawan TribunLutra.com, Chalik Mawardi

TRIBUNLUTRA.COM, MASAMBA - Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan punya delapan varietas padi unggul.

Jenis varietas tersebut diperkenalkan pada kegiatan seminar pelepasan delapan varietas padi unggul lokal dan uji organoleptik di Taman Wisata Alam Porodoa, Kecamatan Mappedeceng, Luwu Utara, Senin (12/11/2018).

Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas TPHP Luwu Utara, Umar Alatas menuturkan delapan varietas itu yakni bandarata, banjara, remaja, paresale, tarone, dambo, jamborana, dan parekamba.

"Varietas itu dari tiga kecamatan di Luwu Utara yakni Rampi, Seko, dan Rongkong," ujar Umar kepada TribunLutra.com.

Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani, pada seminar itu menyebut bukan hal baru bagi daerahnya memiliki varietas unggul .

"Kakao juga telah masuk dalam varietas unggul Nasional. Tetentu tahapan yang sama yang kita lakukan pada delapan varietas padi unggulan dan kita bersyukur bahwa tinggal sedikit lagi tahapan yang harus kita lalu," kata Indah.

Varietas pada unggul Luwu Utara di daftar berdasarkan UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), PP No. 13 tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran, dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial, serta Permentan No. 01 tahun 2006 tentang Syarat Penamaan dan Tata cara Pendaftaran Varietas Tanaman.

