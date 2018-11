Kriteria hingga Dekan FTI UMI akan Terima Penghargaan AFEO di Singapura

Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Dekan Fakultas Teknologi Industri (FTI) Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Zakir Sabara bersama 15 dosennya, menghadiri Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organisations (CAFEO) ke-36 di Resorts World Sentosa, Senin-Rabu (12-14/11/2018) Singapura.

Pada waktu yang sama, Zakir Sabara juga akan menerima penghargaan Asian Federation Engineering Organisation (AFEO) honorary member.

Selain ZakirIr, sembilan insinyur Indonesia juga akan menerima AFEO Honorary Member. Di antaranya, David Bangun, M.Eng, IPU, ASEAN Eng Komisaris TelkomMetra yang juga Ketua Umum Badan Kejuruan Elektro PII dan Prof Dr Agustinus Purna Irawan, MT, IPM, Rektor Universitas Tarumanegara.

Dilansir dari laman resmi http://afeo.org/award/ disebutkan kriteria penghargaan Honorary Member antara lain memiliki kontribusi luar biasa untuk kemajuan profesi teknik di lembaga, negaranya atau ASEAN; menunjukkan semangat, integritas dan pengabdian yang luar biasa dalam profesi teknik; dan terbukti memberikan layanan yang sangat substansial dan luar biasa terhadap pembangunan bangsa.

Penghargaan AFEO Honorary Member pernah diterima oleh senior Zakir Sabara di PII Sulawesi Selatan, yaitu Prof Saleh Pallu, IPM Guru Besar Teknik Sipil Unhas yang kini menjabat sebagai Rektor Universitas Bosowa Makassar.

Dengan demikian, Ir Zakir Sabara tercatat sebagai penerima AFEO Honorary Member ke-2 di Kawasan Timur Indonesia sejak pelaksanaan AFEO pertama di tahun 1982.

"Ini merupakan tanggung jawab dan amanah untuk terus menerus berkontribusi khususnya pengembangan karya teknologi dan juga masa depan pendidikan keinsinyuran di Indonesia,"kata Zakir sebelum terbang ke Singapura.