112 Dosen dan Karyawan FTI UMI Goes to Malaysia-Singapura, Ini Agendanya

Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR- Dosen dan karyawan Fakultas Teknologi Industri (FTI) Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar bertolak ke Singapura-Malaysia, Senin (12/11/2018).

Sebanyak 112 orang yang terdiri dari karyawan, keluarga termasuk cleaning service FTI UMI bertolak dari bandar udara Sultan Hasanudddin Makassar menuju bandar udara I Gusti Ngura Rai Denpasar Bali, sebelum bertolak ke Makassar.

Baca: Foto-foto Cantik Puput Caroline, Chef Cantik Hotman Paris, Jangan Kaget Tahu Profesi Lainnya

Baca: Kriteria hingga Dekan FTI UMI akan Terima Penghargaan AFEO di Singapura

Saat ini, rombongan FTI UMI baru saja tiba di bandar I Gusti Ngura Rai sekitar pukul 07.30 pagi waktu setempat.

Selanjutkan akan terbang ke Singapura dan mengikuti sejumlah agenda. Selain ke Singapura, rombongan juga akan berkunjung ke Malysia seebelum akhirnya kembali ke Makassar Indonesia.

Baca: 15 Dosen FTI UMI Makassar Hadiri CAFEO ke-36 di Singapura

Berikut agendanya:

1. Conference of the ASEAN Federation Engineering Organisation (CAFEO-36) di Singapore

2. Lauching International Conference on Industrial Technology for Sustainable Development (ICon-ITSD 2019) di Singapore

3. Benchmarking di Perguruan Tinggi Malaysia

4. Family Gathering Sivitas Akademia FTI-UMI di Malaysia

5. Pleno & Penutupan Rapat Kerja FTI UMI di Malaysia