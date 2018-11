Raih Penghargaan Insan PR 2018, Elvira Jayanti: Motivasi Beri Karya Terbaik 

TRIBUN-TIMUR.COM - Di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, selain Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Sulsel Devo Khaddafi, prestasi membanggakan juga ditorehkan Kasubag Publikasi Biro Humas dan Protokol Elvira Jayanti yang berhasil meraih penghargaan sebagai Kasubag Humas Terbaik 2018 pada ajang Insan Public Relation (PR) Indonesia 2018 yang digelar Majalah PR Indonesia.

Malam Penganugerahan Insan PR Indonesia 2018 di Sam Poo Kong, Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Jumat (9/11/2018) malam.

Selain Devo dan Elvira dari Pemprov Sulsel, Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Kerjasama Gowa Abdullah Sirajuddin berhasil menerima penghargaan.

Kemampuan dalam mengelola event- event kehumasan, menjalin kemitraan media, hubungan eksternal dan internal yang baik mengantar Elvira meraih penghargaan Insan PR Indonesia 2018 kategori Kepala Sub Bagian Humas. Penghargaan diserahkan oleh Founder and CEO PR Indonesia, Asmono Wikan.

"Award ini saya persembahkan buat tim Humas Sulsel, teman-teman media dan semua pihak yang telah memberikan support-nya selama ini. Semoga menjadi motivasi dalam memberikan karya terbaik dalam program program Kehumasan Pemprov Sulsel," kata Elvira.

Penghargaan Insan PR Indonesia 2018 sendiri sudah ketiga kalinya digelar dan telah bertransformasi menjadi kompetisi yang lebih komprehensif dengan metode entry dan penjurian terbuka.

Transformasi ini menjadi bagian dari komitmen PR Indonesia dalam mengapresiasi kompetensi dan effort kinerja praktisi humas/public relations (PR) yang unggul dari institusi seluruh Indonesia.

Sebagai satu-satunya ajang kompetisi praktisi PR paling komprehensif di Indonesia, Insan PR Indonesia dimaksudkan menjadi salah satu barometer kompetensi dan kerja praktisi kehumasan di Indonesia.

Salah seorang dewan juri, Suharjo Nugroho, mengaku tak mengira bahwa program-program yang dibawakan para peserta jauh melampaui ekspektasinya.

"Karena berangkat dari industri yang beragam, dengan aturan yang berbeda, mereka mampu menjawab tantangan dengan sangat baik serta menyajikan program PR yang out of the box," sebutnya.

Dan di tahun ketiga penyelenggaraan, Insan PR Indonesia menghadirkan lebih banyak kategori kompetisi, yakni kategori Manajer Public Relations/Corporate Communications, General Manager Public Relations/Corporate Communications, Vice President Public Relations/Corporate Communications, Kepala Sub Bagian Humas, Kepala Bagian Humas, dan Kepala Biro Humas.

Sementara Dewan juri Insan PR Indonesia 2018 terdiri dari pakar PR, konsultan/agensi PR, tokoh asosiasi/ organisasi PR, PR INDONESIA Gurus, jurnalis senior, dan akademisi komunikasi terkemuka. (Adv)