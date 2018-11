Live SCTV! Live Streaming Siaran Langsung Celta Vigo vs Real Madrid, Nonton Disini via HP

Celta Vigo vs Real madrid

TRIBUN-TIMUR.COM - Jadwal Live SCTV! Live Streaming Siaran Langsung Celta Vigo vs Real Madrid jam 03.00.

Tim ibukota Spanyol Real Madrid akan bertandang ke Balaidos untuk menghadapi peringkat 11 Celta Vigo pada jornada 12 La Liga 2018/19, Senin (12/11). Madrid selalu menang tanpa kebobolan dalam tiga laga terakhirnya di semua ajang. Akankah Celta jadi korban yang berikutnya?

Setelah dibantai Barcelona di El Clasico, Madrid memecat Julen Lopetegui dan mengangkat Santiago Solari sebagai pelatih pengganti sementara. Di tangan Solari, Madrid menemukan kembali bentuk

Bersama Solari, Madrid berturut-turut menang 4-0 vs Melilla di Copa del Rey, 2-0 vs Real Valladolid di La Liga dan 5-0 vs Viktoria Plzen di Liga Champions tengah pekan kemarin. Madrid sepertinya pantas untuk kembali ditakuti.

Ada beberapa pemain yang bersinar di bawah kepelatihan Solari sejauh ini. Termasuk di antaranya adalah Karim Benzema (3 gol, 2 assist), Vinicius Junior (1 gol, 3 assist), Alvaro Odriozola (1 gol, 2 assist), Toni Kroos (1 gol, 2 assist) dan Gareth Bale (1 gol, 1 assist).

Melawan Celta, yang hanya menang sekali dalam delapan laga terakhirnya di La Liga, Madrid pantas difavoritkan menang.

Celta punya beberapa pemain berkualitas di skuatnya. Dua ancaman terbesar bagi Madrid adalah Iago Aspas yang sudah mencetak delapan gol di liga musim ini, dan Maxi Gomez yang telah mengukir enam gol dan empat assist dalam sembilan penampilan.

Namun Madrid, yang tak terkalahkan dalam delapan laga terakhirnya melawan Celta di La Liga (M7 S1 K0), sepertinya punya cukup kapasitas untuk membawa pulang poin maksimal.

PERKIRAAN SUSUNAN PEMAIN

Celta (4-4-2): Alvarez; Junca, Roncaglia, Cabral, Mallo; Mendez, Yokuslu, Beltran, Hjulsager; Maxi Gomez, Aspas. Pelatih: Antonio Mohamed.

Madrid (4-3-3): Courtois; Reguilon, Ramos, Nacho, Odriozola; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Benzema, Bale. Pelatih: Santiago Solari.