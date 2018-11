Berikut 6 E-commerce Meriahkan Harbolnas, Cek Promonya

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR - E-commerce memanfaatkan Hari Pelanggan Nasional (Harbolnas) tahun 2018 untuk memanjakan para pelanggan setianya melalui promo menarik yang sayang untuk dilewatkan.

Tahun ini peringatan Harbolnas mengangkat tema belanja online 11.11. Berikut enam platform e-commerce dan market place yang berikan promo menarik untuk para customer setianya.

1. Shopee

Market place yang tersedia di tujuh negara termasuk Indonesia ini gelara pesta belanja online 11.11 bertajuk Shopee 11.11 Big Sale yang dilakukan secara serentak di Asia Tenggara dan Taiwan.

Selama festival tersebut berlangsung, pengguna Shopee dapat memperoleh fasilitas mulai dari gratis ongkos kirim sampai 11 kali, flash sale senilai Rp 11, sampai hadiah koin Shopee sebanyak 11 miliar.

Baca: Takluk 3-0 dari Persebaya, Bos PSM Tulis Begini di Instagram

Baca: Jadwal Lengkap Liga Inggris Pekan ke-12 Malam Ini, Laga Panas Manchester City vs Manchester United

Baca: Deng Ical Ikut Senam Maumere Bersama Puluhan Warga PTIP

2. Lazada

Market place yang dapat suntikan dana Alibaba ini mengadakan kampanye 11.11. Lazada ingin mengenalkan dunia digital dan inovasi teknologi kepada para pelaku UKM di Indonesia.

CEO Lazada Indonesia Alessandro Piscini mengatakan, kampanye 11.11 ditujukan bagi konsumen di seluruh Indonesia, sekaligus semua merek serta UKM.

Kampanye 11.11 ini berlangsung 10 hari, sejak Kamis (1/10/2018) hingga Minggu (11/11/2018) hari ini.

Selain itu, Lazada juga memperkenalkan fasilitas cashless melalui perusahaan logistiknya, Lazada Express kepada para pelaku UKM agar pelayanan dapat dilakukan secara lebih cepat dan ringkas.

Adapun melalui kampanye ini, selain festival diskon selama 24 jam, pelanggan juga dapat menikmati layanan pengiriman gratis.

3. Zalora

Zalora menggelar acara sale tahunan, 11.11 Single’s Day dari 11-14 November 2018. Tahun ini, Zalora memberi penawaran lebih dari 100 brand fashion dan beauty ternama di enam negara yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, dan Filipina.

“Promo Single’s Day 11.11 adalah momen yang tidak bisa dilewatkan. Dimana pelanggan bisa mendapatkan penawaran eksklusif seperti diskon hingga 75 persen untuk banyak brand terkenal seperti Nike, adidas, Converse, Make Up For Ever, dan masih banyak lagi,” ujar Senior Marketing Manager Zalora Indonesia Dwi Ajeng Asmarandhany dalam keterangan resminya.

Selain itu, Zalora juga akan mengadakan flash sale dengan tambahan voucher lagi sebesar 25 persen yang bisa dinikmati pelanggan untuk brand dan kategori pilihan.

“Brand favorit seperti Make Up For Ever, Mango, Hush puppies, Herschel, Melissa, dan banyak merek internasional serta lokal lainnya, tersedia dengan promo yang tidak dapat ditemukan di tempat lain,” papar Dwi.

4. JD.id

Selanjutnya, market place JD.id tidak mau ketinggalan. Akan ada lebih dari 100 lebih merek yang akan berpartisipasi di dalam program ini. Kemudian, dalam kampanye 11.11 kali ini, total hadiah yang bisa dinikmati mencapai Rp 11 miliar.

Spesial hari ini, Minggu, 11 November 2018 ada signature campaign dari JD.ID sebagai puncak dari rangkaian kampanye ini, seperti JD Half (diskon setengah harga) dan JD99 (harga serba Rp 99.000).

Juga, tidak luput yakni kesempatan untuk memenangkan produk luxury seharga Rp 111 ribu dengan mengikuti JD Golden Ticket.