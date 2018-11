Ahok Dikenal Garang, Diungkap Adik Inilah Kali Terakhir Dia Nangis, Bahas Berburu Harimau

TRIBUN-TIMUR.COM - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan garang.

Dirinya tak segan ngamuk dan marah besar saat ada yang salah terkait aturan serhubungannya dengan masyarakat luas.

namun tahukah kamu kapan dan di momen apa Ahok menjadi sosok yang melankolis.

Berikut cerita lengkapnya:

Ahok'>Adik Ahok, Fifi Lety Tjahaya Purnama terkenang sosok ayahnya, Indra Tjahaja Purnama. Sosok yang baginya sangat ia rindukan.

Melalui akun Instagram miliknya, Fifi memposing sebuah foto ia dan ayahnya sedang berada di depan pintu rumah.

Rumah yang ternyata diarsiteki sendiri oleh Indra.

Momen tersebut merupakan momen-momen terakhir ia dengan sosok yang ia panggil papa.

Karena di tahun itulah, ayahnya meninggal dunia, tepatnya pada tanggal 13 Desember, tanggal yang sama saat Ahok membacakan eksepsi di sidang.

"Koko yuyu (Basuri) thank you Miss you Papa ---, ini rumah Kami Tanpak depan dan Papa dari gambar trus bisa jd “arsitek” trus papa Yg bangun juga.