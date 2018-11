2% Pengguna Pertamax di Sulawesi Beralih ke Pertalite

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Pertamina (Persero) menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Khususnya Pertamax Series dan Dex Series, serta Biosolar Non PSO.

Ini dilakukan sejak Rabu (10/10/2018) lalu. Penetapannya mengacu pada Permen ESDM No. 34 tahun 2018 Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014, Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM.

Atas ketentuan tersebut, Pertamina menetapkan penyesuaian harga. Di Sulsel dan sekitarnya, harga Pertamax menjadi Rp 10.600 per liter, Pertamax Turbo Rp 12.450 per liter, Pertamina Dex Rp 12.100 per liter, Dexlite Rp 10.700 per liter, dan Biosolar Non PSO di angka Rp 10.200 per liter.

Unit Manager Communication & CSR MOR VII, M Roby Hervindo yang dihubungi Minggu (11/11/2018) menuturkan, pascakenaikan itu, terjadi penurunan konsumsi Pertamax di Sulawesi.

"Data konsumsi Pertamax periode Januari-Oktober 2018 turun sekitar 2 persen dari periode yang sama tahun lalu," kata Roby sapaannya.

Namun itu angka untuk Sulawesi secara umum, bagaimana dengan Sulsel? "Kalau data untuk Sulsel saya belum pegang," katanya.

Sebanyak 2 persen pelanggan Pertamax beralih ke jenis bahan bakar minyak apa. Roby menuturkan, kebanyakan beralih ke Pertalite.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, sub kelompok bahan bakar, penerangan, dan air mengalami deflasi 0,11 persen pada Oktober 2018.

Menandakan, naiknya harga Pertamax tidak memberi andil pada inflasi Sulsel 0,27 persen pada Oktober 2018. (*)