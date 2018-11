Tertarik Beli Buah dengan Harga Lebih Murah, Bisa ke hypermart Mal Panakkukang, Cek Promonya!

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasrul Rusdi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Manajemen hypermart Mal Panakkukang Makassar rilis promo tiga hari, Jumat-Minggu (9-11/11/2018) bertajuk low prices and more, berlaku syarat dan ketentuan.

Melalui promo ini semua Ikan Fillet ditawarkan dengan diskon 20 persen seperti Salmon Fillet sisa Rp 34.900 per 100 gram. Ayam Broiler seharga Rp 33.500 per ekor.

Lalu Iga Sapi seharga Rp 9.490 per 100 gram. Daging Rendang Spesial, Daging Semur seharga Rp 7.980 per 100 gram. Fortune minyak goreng ref 2 Lt seharga Rp 23.490.

Pilihan lain ada aneka buah seperti Anggur Red Globe seharga Rp 3.190 per 100 gram. Lemon Import seharga Rp 3.990 per 100 gram. Alpukat Super seharga Rp 2.650 per 100 gram.

Ada pula Melon Sky Rocket seharga Rp 890 per 100 gram. Bawang Putih seharga Rp 2.690 per 100 gram. Bawang Bombay seharga Rp 2.690 per 100 gram. Value Plus Gula Pasir 1 Kg seharga Rp 12.290.

Promo lain ada beli 1 gratis 1 untuk produk Kimbo beef bratwurst, lada hitam, keju sosis ikan 500 gram dan semua Pringles 107 gram berlaku promo beli dua gratis satu.(*)

