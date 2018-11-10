Live Liga 1 Hari Ini
Skor 0-0 Live Persebaya vs PSM Makassar, Link Live Streaming Vidio.com Indosiar Nonton Sekarang
Skor 0-0 Live Persebaya vs PSM Makassar, Link Live Streaming Vidio.com Indosiar Nonton Sekarang
Skor 0-0 Live Persebaya vs PSM Makassar, Link Live Streaming Vidio.com Indosiar Nonton Sekarang
TRIBUN-TIMUR.COM - Live Persebaya vs PSM Makassar.
Siaran langsung di Indosiar.
Juga bisa dinonton via live streaming vidio.com kanal indosiar.
Wasit sudah membunyikan peluit tanda pertandingan dimulai.
Menit 1, Persebaya membuat peluang berbahaya lewat freekick.
Jalan PSM Makassar menuju gelar juara Liga 1 musiim ini diuji di kandang Persebaya Surabaya, Sabtu (10/11/2018) malam ini.
Persebaya vs PSM Makassar live di Indosiar.
Kick off 18.30 WIB.
Siapa yang akan meraih poin?
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Live Streaming Persebaya Surabaya Vs PSM Makassar
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