Pendaftaran Reuni Alumni Smakara di Phinisi Point Mall Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Menyongsong penyelenggaraan Reuni Akbar 2019 Alumni SMA Katolik Rajawali (Smakara) Makassar, panitia membuka pendaftaran peserta secara offline melalui ajang The PASar, 24-30 November 2018, di Phinisi Point Mall, Jl Metro Tanjung Bunga, Makassar.

Tim Registrasi Panitia Reuni Akbar 2019 Alumni Smakara, Ester Lenri (alumni 92), dalam rilis yang diterima Tribun Timur, Jumat (9/11/2018) menyampaikan, gawe The PASar ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang dikemas panitia dengan tujuan memberi kesempatan kepada alumni mendaftar sebagai peserta reuni.

Menurut Ester lagi, even The PASar yang mendompleng kata PAS (Persaudaraan Alumni Smakara) digelar dengan konsep local market.

Nantinya diramaikan kehadiran sejumlah tenant bazaar, baik dari usaha milik alumni Smakara maupun partisipan umum yang menjajakan berbagai produk.

Sejumlah alumni Smakara berkumpul beberapa waktu lalu (HANDOVER)

Divisi Acara Panitia Reuni Akbar 2019 Alumni Smakara, James Yusuf (alumni 99), mengemukakan, hajatan The PASar ini akan berkolaborasi dengan sejumlah sekolah dan lembaga kursus di Makassar.

Seperti Kids Star, SD Pundarika, Bambini School, Madania School, Global Art dan YHS Christian School.

Sekolah-sekolah dan lembaga kursus yang ambil bagian, nantinya akan menampilkan karya dan kreatifitas anak-anak didiknya di atas panggung utama gawe The PASar.

Selain itu sederet pekerja kreatif lokal Makassar bakal mengadakan workshop kreatif, yakni Lettering on Glass by Thata, dan Balloon Decoration by Geby Balloon.

Tampilan lainnya, urai James, ada komunitas MSI, Line Dance Smakara dan juga Fashion Show dari IndiEntertainment.

Kemudian kehadiran beberapa tenant bazaar, seperti Mitra Variasi, Makassar Kulina, Four Clover Authentic & Jacobs, Kedai Mutiara, Davest Homes, Palm Residence, Global Art, Lala's Mom, Deal Propoerty, Milo Malaysia Mr. Poe dan Supama.

"Kolaborasi dengan sejumlah sekolah, lembaga kursus, pekerja kreatif, komunitas seni dan tenant bazaar, semuanya itu untuk mendukung kemeriahan acara dalam rangkaian Roadshow Reuni Akbar 2019 Alumni Smakara," paparnya.

James menambahkan, selama berlangsungnya even The PASar pada 24-30 November 2018 di Phinisi Point Mall, panitia membuka pendaftaran offline bagi peserta reuni dengan mendapatkan harga spesial.

Karenanya diharapkan seluruh alumni dari angkatan 1954-2018 dapat memanfaatkan kesempatan itu agar bisa berkumpul di perhelatan akbar 5 tahunan alumni Smakara pada 10 Agustus 2019 yang bertepatan Ulang Tahun ke-65 SMA Katolik Rajawali Makassar. (*)