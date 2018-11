Bawa Pulang Motor Sport Honda DP Hanya Rp 1,8 Juta, di HSM di M'Tos

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Bagi Anda yang ingin membeli motor sport produksi Honda, tidak ada salahnya ke Gelaran Honda Sport Motoshow (HSM) 2018 di Makassar Town Square (M'Tos), Jl Perintis Kemerdekaan, Sabtu-Minggu (10-11/11).

Jejeran line up motor segmen sport dipajang mulai All New Honda CB150 Verza, CB150R StreetFire, CBR150R, CBR250RR, Sonic 150R, dan All New Supra GTR 150.

Spesialnya, Astra Motor Makassar (AMM), main diler sepeda motor Honda wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara (Sulselbartra) dan Ambon selaku penyelenggara, menawarkan promo menggiurkan.

Manager Marketing AMM Area Sulselbar, Henry Setiawan yang ditemui di sela pameran menuturkan, selama HSM 2018 di M'Tos, AMM menawarkan berbagai promo pembelian sepeda motor Honda.

"Khusus motor sport, uang muka atau down payment (DP) hanya Rp 1,8 juta. Kami juga tawarkan beli hemat untuk tipe tertentu hingga Rp 2 juta, atau potongan tenor hingga lima kali," katanya.

Pada HSM 2018, AMM juga menyediakan beragam kebutuhan sepeda motor Honda seperti Honda Genuine Parts (HGP), Honda Genuine Accessories (HGA), dan apparel untuk mendukung gaya pengendara.

"Kegiatan untuk konsumen dan komunitas tersebut menjadi ajang eksistensi motor sport Honda yang hadir lebih agresif, berperforma, tinggi, serta tangguh," katanya.

Selain itu, menjadi wadah pengunjung dan konsumen mengetahui lebih dekat kelebihan jajaran motor sport Honda hingga wadah berbagi wawasan dan pengalaman berkendara secara langsung oleh berbagai komunitas motor Honda di Sulsel.

Misalnya Tiger Owner Club Makassar, CBR Captriders Community, Honda GTR Makassar, Honda Sonic Makassar, Honda Verza Indonesia Club (HVIC), dan Honda Streetfire Club Indonesia. “Kegiatan ini kedua kalinya digelar pada tahun ini seiring tingginya antusiasme masyarakat terhadap jajaran motor sport Honda,” katanya.

Tak sekadar melihat lebih dekat, kata Henry, pengunjung bisa merasakan sensasi dan pengalaman menunggangi motor sport melalui sesi Test Ride Experience the Total Control dengan berbagai hadiah menarik.

