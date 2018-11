PNUP Makassar Tuan Rumah Seleksi Beasiswa Taiwan

Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR- Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP) menjadi tuan rumah seleksi wawancara program Industry-Academia Collaboration Indonesia-Taiwan 2018 di Kampus I PNUP, Jumat (9/11/2018).

Seleksi diikuti 117 peserta dari lima Politeknik yang berada di kawasan Indonesia Timur, yaitu PNUP Makassar, Politeknik Negeri Manado, Politeknik Negeri FakFak, Politeknik Negeri Samarinda dan Politeknik Negeri Balikpapan.

"Alhamdulillah kami ditunjuk jadi tuan rumah. Alhamdulillah semua lancar,"kata Kepala Humas PNUP Azizah Jumat sore dalam rilisnya ke Tribun.

Proses wawancara langsung dilakukan oleh delapan professor yang mewakili lima universitas dari Taiwan. Kelima universitas di Taiwan yang akan menerima mahasiswa yang mengikuti program ini adalah Hsing Wu University, Lunghwa University of Science and Technology, Minghsin University of Science and Technology, Chien Hsin University of Science of Technology, dan Cheng Shiu University.

Pembantu Direktur IV PNUP, Tri Hartono yang membidangi kerja sama dan hubungan industri mengatakan, program Industry Academia Collaboration merupakan program yang terselenggara atas kerjasama pemerintah Indonesia melalui Kemenristekdikti dengan pemerintah Taiwan.

"Program yang diikuti sebanyak 28 politeknik negeri se-Indonesia ini menawarkan program 3+2+1 diperuntukkan bagi mahasiswa D2 dan D3 Politeknik dimana setiap peserta yang berhasil lulus wawancara akan melanjutkan belajar selama tiga atau dua tahun dan menjalankan magang industri selama satu tahun di perusahaan terbaik Taiwan berdasarkan disiplin ilmu yang digeluti. Melalui program ini, lulusan politeknik bisa melanjutkan studi selama tiga atau dua tahun di Taiwan dan mendapat gelar Bachelor setara S1,"kata Tri Hartono.

Sementara Kepala Kantor Urusan Internasional PNUP Sitti Sahriana, mengatakab seleksi wawancara program Industry-Academia Collaboration sudah dilakukan sebelumnya di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar sebagai kota terakhir.

"Untuk di Makassar sendiri, proses seleksi diikuti sebanya 605 calon peserta dilaksanakan seminggu sebelumnya dan akhirnya menyisakan 117 peserta yang berhak ikut tahap wawancara,"kata Sahriana.

Para pendaftar program ini harus menyertakan berkas dengan syarat IPK minimal 3,0 dan kemampuan bahasa Inggris sementara untuk bahasa Taiwan akan diajarkan secara kursus saat sudah di Taiwan. PNUP sebagai tuan rumah mengirimkan 30 mahasiswa dari lima program studi dimana setiap program studi diwakili oleh enam peserta.

Salah seorang pewawancara dari Hsing Wu University mengatakan, seleksi wawancara dibutuhkan untuk mengetahui apakah para pendaftar memang layak untuk program ini karena ada beberapa aspek yang tidak bisa dinilai hanya melalui e-mail. Aspek penting yang menjadi penilaian dalam seleksi wawancara ini adalah kompetensi, penguasaan bahasa Inggris, dan etika.

Program Industry-Academia Collaboration Indonesia-Taiwan 2018 merupakan program beasiswa dari pemerintah Taiwan melalui lembaga Taipei Economic And Trade Office (TETO) yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa berprestasi meneruskan jenjang pendidikan di Taiwan.

Ada delapan bidang yang ditawarkan sebagai pilihan yaitu hospitality management, inspection electronics, surface mounted technology, network electronics, chemical enginering, material manufacture, mecanical engineering, dan civil engineering. Total peserta yang akan diterima untuk tahun ini sebanyak 320 orang dengan rincian 40 mahasiswa setiap bidang.