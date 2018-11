Persebaya Jago Kandang, Ketua AMPHURI Sulampua Minta PSM Waspada

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji & Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Regional Sulampua, Azhar Gazali tidak hanya sibuk mengurusi musim umrah 1440 Hijriah tahun ini.

Owner Aliyah Wisata by IMB Group itu juga update terkait informasi seputar laga klub kebanggan masyarakat Sulawesi Selatan, PSM Makassar.

Baca: Kantongi KTA Partai Tapi Masih Berstatus ASN, Caleg Partai Golkar di Parepare Dilapor ke Bawaslu

Baca: Robert Ingin Zul Cs Membuktikan Diri saat Hadapi Persebaya

Baca: Sapa Relawan, Risika M Lutfi Dikerumuni 100 Warga Ujung Pandang

Jelang laga Persebaya Surabaya vs PSM Makassar di Stadion Glora Bung Tomo, Sabtu (10/11/2018), ia memprediksi skor bakal ketat.

Ia berharap Pasukan Ramang tidak gegabah dan terus waspada.

"Ini dikarenakan, Persebaya lagi on fire dan sangat sulit dikalahkan di kandang. Terakhir Persija Jakarta dikalahkan 3-0 fi Bung Tomo," kata Azhar Gazali yang ditemui di sela perayaan ulang tahun ke-32 Presdir IMB Group Rahmat Manggabarani di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Jumat (9/11/2018).

Baca: Tak Dapat Jatah Rastra, Belasan IRT Desa Toddotoa Mengadu ke DPRD Gowa

Baca: SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming Indosiar Vidio.com Persib Bandung vs PSMS Medan, Nonton di Sini

Baca: Warga Sebut Pembangunan Kantor Lurah Minasaupa Rebut Tempat Main dan Olahraga

Ia pun memprediksi skor seri susah cukup untuk pasukan Robert Rene Albers di Stadion Bung Tomo. "Seri saja sudah cukuplah," katanya. (*)

Lebih dekat dengan Tribun Timur, subscribe channel YouTube kami:

Follow juga akun instagram official kami: