Mobilnya Kecelakaan, Dua Pencuri di Toko Swalayan Barru Tak Berkutik Diringkus Polisi

Gambar dari Polres Barru. Dua pelaku pencurian di toko swalayan Pekkae Barru RA (18) dan IS (21) beserta mobil yang diamankan Polres Barru.

Laporan Wartawan TribunBarru.com, Akbar HS

TRIBUNBARRU. COM, BARRU - Dua pelaku pencurian di toko swalayan misi pasar raya Pekkae Barru berinisial RA (18) dan IS (21) diringkus oleh Kepolisian Resort (Polres) Barru.

Keduanya ditangkap usai menjalankan aksinya (mencuri) di tempat perbelanjaan yang berlokasi di Pekkae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Jumat (9/11/2018) dini hari.

Komplotan pencuri ini diketahui berjumlah empat orang dengan menggunakan roda empat berwarna putih.

Namun yang baru tertangkap baru RA dan IS, sementara dua pelaku lainnya berhasil kabur.

"Komplotan pencuri ini beraksi di toko swalayan pekkae dini hari tadi sekitar pukul 02.30 Wita," kata AKP Sainuddin kepada TribunBarru.com, melalui via WhatsApp.

Warga yang melihat aksi pencurian tersebut lalu melapor ke Polres Barru.

Setelah itu, Kapolres Barru, AKBP Burhaman langsung memerintahkan Kapolsek Tanete Rilau, Iptu Hamid Azikin dan Kanit Buser Aiptu Kasim untuk mengejar para pelaku.

Saat dalam pengejaran polisi, mobil atau kendaaran pelaku mengalami kecelakaan.

Mobilnya menabrak salah satu rumah warga di Kecamatan Labbakkang, Kabupaten Pangkep.