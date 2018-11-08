Skor 0-5, Saksikan Live di TSB K-Vision Viktoria Plzen Vs Real Madrid, Tuan Rumah Dibantai

Sementara berlangsung, nonton live di TSB K-Vision Viktoria Plzen Vs Real Madrid, mulai jam 3:00 WIB

Skor 0-5, Saksikan Live di TSB K-Vision Viktoria Plzen Vs Real Madrid, Tuan Rumah Dibantai
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Live streaming di TSB K-Vision Viktoria Plzen Vs Real Madrid, mulai jam 3:00 WIB, Kamis (8/11/2018), dari Stadion Doosan Arena, Plzen, Ceko. 

TRIBUN-TIMUR.COM - Sementara berlangsung, nonton live di TSB K-Vision Viktoria Plzen Vs Real Madrid, mulai jam 3:00 WIB, Kamis (8/11/2018), dari Stadion Doosan Arena, Plzen, Ceko.

Saat berita ini dilansir, live di TSB K-Vision Viktoria Plzen Vs Real Madrid babak kedua berlangsung.

Skor sementara 0-5.

Gol pertama Madrid dicetak Karim Benzema pada menit ke-20.

Gol kedua dicetak Caserimo pada menit ke-23.

Gol ketiga dicetak lagi Karim Benzema pada menit 37.

Gol keempat dicetak Gareth Bale pada menit ke-40.

Gol kelima dicetak Toni Kroos pada menit ke-67.

Laga Viktoria Plzen vs Real Madrid memeriahkan matchday keempat Grup G Liga Champions 2018/2019.

Pertandingan Viktoria Plzen Vs Real Madrid kali ini tak disiarkan langsung RCTI.

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Editor: Edi Sumardi
Sumber: BolaSport.com
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