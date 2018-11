Liga Champions - Live Streaming RCTI: CSKA Moscow vs AS Roma Sedang Berlangsung, Skor 1-2

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sebanyak 16 tim kan bertanding pada babak penyisihan grup Liga Champions 2018-2019, Kamis (8/11/2018) dini hari ini.

Klub-klub itu tergabung di Grup E, F, G, dan H. Mereka akan saling jegal di pekan ke-4 ini untuk bisa lolos ke babak 16 besar.

RCTI rencananya menyiarkan langsung atau live dua laga, yakni CSKA Moscow vs AS Roma dan Juventus vs Manchester United (MU).

Laga CSKA Moscow vs AS Roma berlangsung pukul 01.55 Wita. Sedangkan bigmatch Juve vs MU akan kick off pukul 04.00 Wita.

AS Roma sementara unggul 2-1 lewat gol Konstantinus Manolas ('4) dan Lorenzo Pellegrini ('59). Gol tuan rumah Arnor Sigurdsson ('51)

RCTI menyediakan dua situs atau link yang bisa digunakan untuk menyaksikan live streaming dua laga ini, yakni situs metube.id dan RCTI TV.

Hasil pertandingan antara dua penghuni Grup G ini sangat berpengaruh pada peluang mereka lolos ke fase 16 besar.

CSKA Moscow dengan 4 poin, mengincar kemenangan untuk terus menjaga peluang lolos dari penyisihan grup.

Sedangkan AS Roma dengan modal 6 poin dari tiga laga, berpeluang menyalip Real Madrid dari pemuncak klasemen jika menang.

Real Madrid juga memiliki 6 poin, tapi unggul selisih gol dari AS Roma. El Real baru bertanding pukul pukul 04.00 Wita di kandang Viktoria Plzen.