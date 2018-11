Konser Guns N Roses - Bawa Peralatan 40 Ton, Undang Jokowi, hingga Siap Beri Kejutan, Ini 9 Faktanya

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - Grup rock legendaris Guns N Roses akan menggelar konser di GBK (Gelora Bung Karno), Jakarta Pusat, Kamis 8 November malam. Konser Guns N Roses di GBK adalah rangkaian tur dunia Not In This Lifetime.

Sebelumnya, Guns N Roses ke Indonesia pada 2012 lalu.

Berikut ini 9 fakta konser Guns N Roses di Jakarta.

Dari Jokowi diundang menonton konser Guns N Roses hari ini, harga tiket konser Guns N Roses, hingga kejutan Axl Rose dan kawan-kawan:

1. Butuh 1 tahun bujuk Guns N' Roses ke Indonesia

Dilansir Tribunnews.com dari Kompas.com pada Rabu (7/11/2018), juru bicara promotor konser Guns N' Roses 'Not In This Lifetime Tour Jakarta', Adib Hidayat sempat menegaskan pertunjukan akan sesuai dengan rencana semula.

Pasalnya, banyak yang bertanya kepada dirinya, apakah konser ini akan benar diadakan atau tidak.

Adib kemudian bercerita bahwa membutuhkan satu tahun untuk membujuk band legendaris ini untuk tampil di Indonesia.

"Cukup lama ya, hampir setahun dari mereka memutuskan tur ke Asia, dari tahun lalu itu sudah mulai tapi waktu itu yang dapat giliran Singapura, abis itu baru tahun ini Indonesia, dan formasinya berbeda dari beberapa tahun lalu" tutur Adib.