Jajaran Motor Jagoan Siap Mejeng di Honda Sport Motoshow 2018

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Astra Motor Makassar (AMM) sebagai main dealer sepeda Motor Honda untuk wilayah Sulsel, Sulbar, Sultra dan Ambon kembali menggelar Honda Sport Motoshow (HSM) 2018 di empat kota, Makassar, Parepare, Bone, dan Ambon.

Khusus di Makassar, event tahunan ini akan digelar di Makassar Town Square (M'Tos) Jl Perintis Kemerdekaan Makassar selama dua hari, (10 11/11/2018).

Sedangkan tiga daerah lainnya, Honda sport motoshow lParepare (17-18/11/2018), Bone (24-25/11/2018), Ambon (8-9/12/2018).

Mengusung tema Total Control event ini digelar khusus untuk konsumen dan komunitas sebagai ajang eksistensi sepeda motor Honda jenis sport yang tampil lebih agresif, berperforma, tinggi dan juga tangguh.

Tingginya antusiasme konsumen terhadap motor sport Honda menjadi alasan Honda sport motoshow ini kembali digelar.

Kali ini line up jajaran motor sport Honda semakin banyak dan bervariasi, seperti All New Honda CB150 Verza, Honda CB150R StreetFire, Honda CBR150R, Honda CBR250RR, Honda Sonic 150R, dan All New Supra GTR 150.

Manajer Marketing Astra Motor Makassar area Sulselbar, Henry Setiawan dalam siaran persnya, Kamis (8/11/2018) menuturkan pada event ini pengunjung dapat merasakan langsung keunggulan performa serta sensasi menunggangi motor sport Honda melalui sesi test ride experience the total control.

“Kami menggelar kembali Honda Sport Motoshow untuk kedua kalinya di tahun ini, sebagai wadah untuk pengunjung dan konsumen dapat mengetahui lebih dekat kelebihan dan kehebatan jajaran motor sport Honda," katanya.

Gelaran HSM ini sebagai wadah untuk berbagi wawasan dan pengalaman berkendara secara langsung oleh berbagai komunitas motor Honda di SulSel, di antaranya Tiger Owner Club Makassar, CBR Captriders Community, Honda GTR Makassar, Honda Sonic Makassar, Honda Verza Indonesia Club (HVIC), dan Honda Streetfire Club Indonesia. (*)