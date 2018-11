Istri Camat Sabbang Maccaleg di Dapil Luwu Utara IV

Laporan Wartawan TribunLutra.com, Chalik Mawardi

TRIBUNLUTRA.COM, MASAMBA - Ayu Anggraini adalah satu dari 12 caleg Partai Nasdem di Dapil Kabupaten Luwu Utara IV.

Dapil ini meliputi empat kecamatan, yakni Sabbang, Baebunta, Rongkong, dan Seko.

Perempuan bergelar master ini merupakan istri dari Camat Sabbang, Nur Alim.

Ayu mengaku, salah satu alasanya maju karena ingin memperjuangkan hak politik perempuan.

"Yang terpenting adalah saya bisa memperjuangkan hak-hak politik perempuan," ucap Ayu, Kamis (8/11/2018).

"This is not only for prestise, this is a moment for rise up women rigth," Ayu menambahkan.

"Kalau diberi kesempatan oleh masyarakat, keberpihakannya kepada semua lapisan akan saya utamakan," tambah dia.

Ayu sendiri berada di nomor urut sembilan dari 12 caleg Partai Nasdem di Dapil IV.