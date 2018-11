FK dan FMIPA Unhas Gelar Seminar Internasional Protein

Fakultas Kedokteran (FK) dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Hasanuddin (Unhas) menjadi penyelenggara (host) The 5th International Seminar, Congress, and Workshop of Indonesian Protein Society (ISWIPS) 2018 di aula Fakultas Kehutanan, Kamis-Jumat (8-9/11/2018).

Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Fakultas Kedokteran (FK) dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Hasanuddin (Unhas) menjadi penyelenggara (host) The 5th International Seminar, Congress, and Workshop of Indonesian Protein Society (ISWIPS) 2018 di aula Fakultas Kehutanan, Kamis-Jumat (8-9/11/2018).

Kegiatan yang dibuka oleh Rektor Unhas Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu tersebut, mengangkat tema “Science and Technology of Protein for Increasing Quality Of Human Life”.

Agenda tahunan Unhas ini menggandeng Masyarakat Protein Indonesia (Indonesian Protein Society, IPS) dan Asia Pacific Protein Association (APPA).

ISWIPS 2018 sendiri untuk mempromosikan pentingnya keterkaitan antara teori, eksperimen, dan studi kasus yang berkembang tentang topik atau isu protein.

Acara ini dihadiri sekitar 100 peserta yang terdiri dari akademisi atau peneliti, pegawai dari instansi terkait, dan mahasiswa. Peserta akademisi yang hadir di antaranya dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Institute Teknologi Bangdung (ITB), dan Universitas Jember. Para akademisi yang hadir sebelumnya telah mengirimkan karya ilmiah atau prosidingnya untuk dikaji dan diusulkan ke Journal of New Biotechnology untuk dipublikasi di penerbitan jurnal tersebut.

Ketua panitia Prof Ahyar Ahmad, Ph.D mengucapkan terima kasihnya pada sejumlah mitra, khususnya IPS dan APPA yang telah mendukung penyelenggaraan kegiatan internasional ini.

Rasa terima kasih khusus diungkapan kepada Rektor Unhas yang ikut mendukung penuh seminar dan workhsop. Dia berharap, melalui acara tersebut, tema protein di perguruan tinggi, utamanya di Makassar, dapat dijadikan kajian dan peneltian para dosen atau peneliti, mengingat pentingnya kualitas protein dalam kehidupan manusia. Sehingga, ilmu dan teknologi yang terkait dengan protein bisa semakin berkembang, khusususnya di Indonesia bagian timur.

Sementara Rektor Unhas Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu mengatakan, pihaknya sangat mendukung setiap kegiatan ilmiah dan riset yang dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang protein.

“Unhas siap berpartisipasi dalam setiap upaya pengembangan bidang protein dan pencarian solusi yang terkait dengan masalah protein. Dengan tersedianya berbagai fasilitas, bidang akademik kedokteran dan kesehatan, serta sumber daya manusia yang dimiliki, Unhas memiliki alasan yang kuat untuk menemukan berbagai solusi yang berhubungan dengan isu protein di Indonesia,” kata Prof Dwia.

Menurut Prof Dwia, protein merupakan isu penting dan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama.

"Bagi saya, ketika kita berbicara tentang protein, kita sedang berbicara tentang kekuatan suatu bangsa. Kita berbicara bagaimana masa depan suatu bangsa. Sehingga, saya percaya dan yang lainnya juga demikian, pembahasan dan kajian dalam acara ini merupakan topik dan isu yang menarik serta penting diangkat dalam berbagai forum,"tambah Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu dalam sambutannya.

Seminar internasional menghadirkan sejumlah keynote speaker dalam negeri dan luar negeri, yaitu Prof Akhmaloka, Ph.D (MIPA ITB), Prof Tri Agus Siswoyo, Ph.D (Ketua IPS dan dosen Universitas Jember), , Maggy Thenawidjaja Suhartono (IPB), Prof. Adham M. Abdou, Ph.D (Benha University, Mesir), dan Prof James R Ketudat Cairns (Suranare University of Technology, Thailand). Para pembicara utama tersebut akan membahas berbagai topik dan isu yang berhubungan protein.

Presentasi dalam seminar ini berlangsung dari pukul 09.30 WITA hingga siang hari. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi pararel yang terbagi beberapa kelompok. Diskusi pararel berakhir hingga sore hari. Kegiatan workshop akan digelar besok yang berlangsung di gedung Science Building FMIPA Unhas. Workshop tersebut akan membahas “Polimerase Chain Reaction And SDS – Polyacrylamid – gel Electrophoresis. (*)