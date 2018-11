Daftar Pemenang Undian HUT ke-16 Alaska Periode Kedua

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Usai sudah pengundian periode kedua Toko Alaska dalam rangkat HUT ke-16 tahun.

Pantauan tribun-timur.com, acara ini digelar di area penjualan alat elektronik, Toko Alaska, Jl Pengayoman, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (8/11/2018).

Sebanyak 15 ribu kupon pelanggan yang diundi secara acak oleh beberapa pengunjung dengan mata tertutup.

Disaksikan oleh Sales Manager Alaska Fredy Lauri, Human Resources Development (HRD) Alaska Suwarno, Notaris, Perwakilan Dinas Sosial Sulsel Zaenal Abidin dan pihak kepolisian.

"Pengundian ini resmi, adil tanpa rekayasa. Jadi para pemenang adalah orang yang memang beruntung pada periode kedua tahun 2018 ini," kata Fredy pada tribun-timur.com, Kamis (8/11/2018).

Menurut Fredy, keputusan tidak bisa diganggu gugat.

"Kecuali, kalau memang identitas tidak jelas, atau tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan," ujarnya.

Dikatakan pula pajak 25 persen ditanggung pemenang.

Nama-nama pemenang ketiga hadiah utama antara lain satu unit mobil, empat paket umroh dan tiga unit sepeda motor sebagai berikut :

1. Pemenang satu unit Honda BRV, Fausiah, Jl Baji Ampe No 10, Makassar.

2. Pemenang empat paket umrah:

Lioe Ling Po, Jl Bulogading No 2 Makassar, Achmad Tohir BTN Minasa Upa Blok AB 6 No 5 Makassar, Amiruddin di Pammajengan dan Fanny The Jl Mallengkeri No 89 Makassar.

3. Pemenang tiga unit Honda Revo Fit:

Dasrawati Jl Sukaria 13 No 24 Makassar, Santiana Jl Udan-Pinrang dan Nur Fajri Jl Mapala Makassar.