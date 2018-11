TRIBUNWIKI: Peraih 8 Tanda Kehormatan Jabat Pangkoopsau II, Ini Profil Marsma TNI Henri Alfiandi

TRIBUN-TIMUR.COM - Upacara Pengambilan Sumpah dan Serah Terima Jabatan Panglima Koopsau II, digelar di Markas Besar TNI Angkatan Udara Cilangkap, Jakarta, Jumat (19/10/2018).

Komando Operasi Angkatan Udara II atau disingkat Koops AU II adalah salah satu Komando Operasi TNI Angkatan Udara yang mencakup wilayah Indonesia bagian timur yang meliputi seluruh Sulawesi, Kalimantan Timur, sebagian Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, sebagian Jawa Tengah dan Papua. Koopsau II bermarkas di Makassar, Sulawesi Selatan.

Pangkoopsau II berganti dari Marsda TNI Fadjar Prasetyo, kepada Marsma TNI Henri Alfiand,

Sebelum menjabat sebagai Pangkoopsau II, Marsma TNI Henri Alfiandi menjabat sebagai Kepala Staf Koopsau I di Jakarta, berikut profil Profil Marsma TNI Henri Alfiand

DATA PRIBADI

Nama : Henri Alfiandi

Pangkat: Marsekal Pertama (Marsma) TNI

Korps/prof/ Spesialis: PNB/penerbang/tempur

Tempat/tanggal Lahir: Magetan/24 Juli 1965

Agama: Islam

Ayah: Siswo Hartono

Ibu: Siti Aspurani (Alm)

Istri: Ir Santi Pratiwi

Anak: Rachael Shandika Putri M

PENDIDIKAN UMUM

1. SD Angkasa 1 Lanud Iwj (1979)

2. SMPN 1 Maospati (1982)

3. SMAN 1 Madiun (1985)

DIKMA/DIKBANGUM

1. Aau Angkatan: 1988

2. Sekkau Angkatan: 61 (1997)

3. Seskoau Angkatan: 39 (2003),

4. Lehrgang Generalstabs/admiralstabsdienst Mit Internationaler Beteiligung (LGAI) Germany (2007)

5. The Legion of Merit Angkatan : 2012

6. Sesko TNI Angkatan : 40 (2013)

7. Us Air War College (Lemhannas) Angkatan : 15 (2015)

PENDIDIKAN MILITER (KURSUS)

1. Separadas (1986)

2. Penataran P4 (1987)

3. Sussarcap Tahap I (1989)

4. Comercial Pilot's Licience Course (1990)

5. Sekbang (1990)

6. Latihan Dasar Survival (1990)

7. Transisi A-4 Skyhawk (1991)

8. Sekolah Terbang Layang (1992)

9. Element Lead Course A-4 (1993)

10. FSO Course Bangladesh (1994)

11. SIP TNI AU (1995)

12. DIK Konversi Hawk 100/200 (1997)

13. HAWK 100/200 IP CRS (1998)

14. Combine Weapon Instructor Course (1999)

15. SUS TARDAN (2003)

16. Deutsch Sprache (Jerman) (2006)

17. Sus Opsgab TNI (2007)

18. Sus Intel Strat (2008)

19. Sus Athan RI (2009)

RIWAYAT PANGKAT

26-07-1988 Letnan Dua

01-04-1992 Letnan Satu

01-10-1994 Kapten

01-10-1999 Mayor

01-10-2003 Letnan Kolonel

01-10-2008 Kolonel

20-08-2015 Marsekal Pertama TNI

RIWAYAT JABATAN (PENEMPATAN)

26-07-1988 Pa Dp Gubenur AAU

01-05-1990 Pa Anggota Skadud 11 Lanud Hnd

01-04-1995 Danflight Ops "A" Skadud 12 Lanud Pbr

01-07-1995 Dan Flight Ops A Skadud 11 Lanud Hnd

01-06-1996 Pa Instruktur Penerbang Lanud Adi

06-07-1997 Pa Pok Instruktur Skadud 12 Lanud Pbr

21-05-1999 Kadisops Skadud 12 Lanud Pbr Wing 6 Lanud Pbr

29-11-2002 Danskadud 12 Wing 6 Lanud Pbr

25-08-2004 Kadisops Lanud Pbr

21-11-2005 Pamen Lanud Pbr (Dik Sesko Banding Jerman)

14-05-2007 Dostun Gol VII Seskoau

20-09-2007 Dostun Gol IV Seskoau

29-05-2009 Pamen Mabes TNI (Untuk Athan RI di Washington DC USA)

10-05-2010 Atase Udara RI KBRI USA

12-09-2011 Pamen Bais TNI

24-09-2012 Pamen Mabes TNI AU (Untuk Paban I/Renstra Srenaau)

30-11-2012 Pamen Sopsau (Dik Sesko TNI)

24-09-2013 Paban III/Intelud Spamau

29-08-2014 Pamen Spamau (Dik Lemhannas USA)

25-07-2015 Danlanud Rsn

25-04-2017 Kas Koopsau I

RIWAYAT PENUGASAN

1. Penugasan Elang Indopura VIII, IX, XI

2. Penugasan Simulator A-4 di Singpura , Tahun 1991

3. Penugasan Fwg Elang Idopura VIII , Tahun 1993 1993

4. Penugasan Seminar Hawk User Group, Malaysia 1998

5. Penugasan Seminar Hawk User Group, Finlandia 2003

TANDA KEHORMATAN

1. Bintang Yudha Dharma Nararya

2. Bintang Swa Bhuwana Paksa Nararya

3. Satyalancana Kesetiaan XXIV Tahun

4. Satyalancana Kesetiaan XVI Tahun

5. Satyalancana Kesetiaan VIII Tahun

6. Satyalancana GOM VII (Aceh)

7. Satyalancana Wira Dharma

8. Satyalancana Dwidya Sistha