Jadwal Liga I Pekan ke 30, Persib dan Persija Berpeluang Dekati PSM Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM - Pekan ke 30 Liga I 2018 akan berlangsung seru. Pertandingan akan berlangsung mulai 9 November hingga 12 November 2018.

Dua pesaing PSM Makassar meraih gelar juara musim ini, Persib Bandung dan Persija Jakarta punya peluang besar untuk memperpendek jarak dengan PSM Makassar.

Keduanya akan melakoni laga kandang. Tim yang dihadapi pun adalah tim yang berada di papan bawah klasemen sementara.

Persib Bandung akan menjamu penghuni dasar klasemen PSMS Medan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Jumat (9/11). Sedangkan Persija akan menjamu PS Tira di Stadion Wibawa Mukti, Bekasi, Sabtu (10/11).

Saat ini gelar juara Liga 1 2018 untuk PSM Makassar sudah semakin besar, karena memimpin empat poin dari Persib Bandung dan lima poin dari Persija Jakarta.

Pasalnya, PSM akan menghadapi lawan berat yakni tuan rumah Persebaya Surabaya pada pekan ke-30 Liga 1 2018.

Seperti diketahui, Persebaya tengah dalam tren positif pada dua partai kandang terakhir.

Total tujuh gol mampu diciptakan oleh Bajul Ijo dalam dua partai home terakhir tanpa kemasukan satu gol pun.

Berikut jadwal Liga 1 2018 pada pekan ke-30 secara lengkap:

Jumat (9/11/2018)

Madura United Vs Bhayangkara FC (15.30/TV One)

Mitra Kukar Vs Persela Lamongan (15.30/Streaming)

Persib Vs PSMS (15.30 WIB/Indosiar)

Sabtu (10/11/2018)

Persipura Jayapura Vs Bali United (13.30/Streaming)

Borneo FC Vs PSIS Semarang (15.30 WIB/Streaming)

Persija Vs PS Tira (15.30 WIB/Indosiar)

Persebaya Vs PSM (18.30 WIB/Indosiar)

Minggu (11/11/2018)

Arema FC Vs Perseru Serui ((15.30 WIB/Indosiar)

Senin (12/11/2018)

Sriwijaya FC Vs Barito Putera (18.30 WIB/O Channel). (*/tribun-timur.com)