Dimensi Komunikasi Himikom UMI Kembali Digelar, Puluhan Foto Dipamerkan, Ada Juga Talkshow Politik

Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Himpunan Mahasiswa Komunikasi (Himikom) Fakultas Sastra Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, kembali menggelar dimensi komunikasi volume VI, di auditorium Al Jibra, Rabu (7-8/11/2018).

Tahun 2018 ini kegiatan Dimensi Komunikasi mengangkat tema Politic for or from media disingkat Platform.

Selain penampilan seni dan musik mahasiswa Ilmu Komunikasi, juga dipamerkan puluhan karya fotograpi mahasiswa dengan berbagai tema.

Baca: Pelaku Sejarah Perkembangan Industri Kimia Bakal Berbagi Pegalaman di FTI UMI Makassar

Baca: Bangun Sinergitas, Delapan Lembaga Mahasiswa Sastra UMI Dilantik

"Ini agenda tahunan himpunan dan sudah tahun keenam penyelenggaraan. Semoga berjalan sukses seperti tahun sebelumnya," kata Kordinator Acara Dwi Andini.

Dwi juga menjelaskan, selain pameran puluhan foto karya mahasiswa dan pementasan, ada juga talkshow politik.

Pada event talkshow politik panitia menghadirkan Walikota Makassar Mohammad Ramadhan Pomanto, Ketua Jurusan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassat Ali Armunanto dan Pimred Politik harian Fajar Ilham Wazi. (*)

Lebih dekat dengan Tribun Timur, subscribe channel YouTube kami:

Follow juga akun instagram official kami: