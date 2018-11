TRIBUNWIKI: Tahun Baru di Mana? Ini Harga Paket Tahun Baru 2019 di Makassar

Makassar, Tribun - Tahun baru 2019 tinggal satu bulan lagi. Hendak merayakan tahun baru di hotel? Berikut daftar pesta tahun baru di sejumlah hotel berbintang di Makassar lengkap dengan harganya, diurut dari yang termurah sampai termahal:

1. Dalton Makassar

-Tema: The Greatest Carnival

-Harga Paket Mulai: Rp 1,250 juta

-Gala Dinner: Rp 250 juta

2. Hotel Santika Makassar

Tema: Namaste Bollywood

Harga Paket Mulai: Rp 1,35 juta

3. Horison Ultima

-Tema: Hawaiian Night

-Harga Paket Mulai: Rp 1,8 juta

-Early Bird: Rp 1,26 juta

-Gala Dinner: Rp 250 ribu

4. Almadera Makassar

-Tema: Torajanese

-Harga Paket Mulai: Rp 2,250 juta

-Gala Dinner: Rp 250 ribu

5. Novotel Makassar Grand Shayla City Centre

-Tema: Asterix and Obelix The Attic Mansion

-Harga Paket Mulai: Rp 2.285.690

-Early Bird: diskon 13 persen

-Gala Dinner: Rp 500 ribu

6. Claro Makassar

-Tema: Claro in Wonderland

-Harga Paket Mulai: Rp 2,5 juta

-Guest Star: Basii Toyya, Super DJ

-Gala Dinner: Rp 500 ribu

7. Four Points by Sheraton

-Tema: Diversity of Colors

- Harga Paket Mulai: Rp 2,6 juta

- Gala Dinner: Rp 500 ribu

8. Hotel Aryaduta

-Tema: FROZEN-The Land of Snow

-Harga Paket Mulai: Rp 4,5 juta

-Gala Dinner: Rp 985 ribu

9. The Rinra Makassar

-Tema: Romance Night

-Harga Paket Mulai: Rp 5,8 juta per malam

-Gala Dinner: Rp 1 juta

-Guest Star: Tumming Abu (Drama Musical)

